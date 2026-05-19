https://1prime.ru/20260519/udary-870030802.html

В США пришли к неутешительному для Украины выводу после атак ВСУ по России

В США пришли к неутешительному для Украины выводу после атак ВСУ по России - 19.05.2026, ПРАЙМ

В США пришли к неутешительному для Украины выводу после атак ВСУ по России

Украинские атаки на российскую территорию осуществляются хаотично, указывается в докладе генерального инспектора Пентагона для Конгресса США."По оценке... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T06:05+0300

2026-05-19T06:05+0300

2026-05-19T06:05+0300

в мире

россия

украина

сша

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/78/841257876_0:0:2290:1288_1920x0_80_0_0_abf58bbb65db7af8f151aaf0c76f8344.png

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Украинские атаки на российскую территорию осуществляются хаотично, указывается в докладе генерального инспектора Пентагона для Конгресса США."По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре", — отмечается в документе, размещенном на сайте ведомства.Аналитики подчеркивают, что, несмотря на усилия Киева нанести урон, Украине не удалось существенно повлиять на военный потенциал России.ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, россия, украина, сша, всу