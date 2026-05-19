В США пришли к неутешительному для Украины выводу после атак ВСУ по России
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Украинские атаки на российскую территорию осуществляются хаотично, указывается в докладе генерального инспектора Пентагона для Конгресса США.
"По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре", — отмечается в документе, размещенном на сайте ведомства.
Аналитики подчеркивают, что, несмотря на усилия Киева нанести урон, Украине не удалось существенно повлиять на военный потенциал России.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
