Удобрения в Европе подорожали на 70 процентов
Удобрения в Европе на фоне удорожания энергоресурсов с 2024 года подорожали на 70%, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности... | 19.05.2026, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 19 мая - ПРАЙМ. Удобрения в Европе на фоне удорожания энергоресурсов с 2024 года подорожали на 70%, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен. "Чем дороже становится энергия, тем дороже становятся удобрения. Они уже стоят на 70% дороже, чем в 2024 году", - сказал он на пресс-конференции в Страсбурге, которую транслировали на сайте Еврокомиссии. Еврокомиссия во вторник представила план действий по поддержке фермеров на фоне подорожания удобрений. При этом Еврокомиссия не собирается выделять фермерам дополнительное финансирование. В ЕС утверждают, что рост цен связан исключительно с кризисом на Ближнем Востоке. Однако ранее ЕК ввела блокирующие пошлины на удобрения из России и Белоруссии. Этот шаг раскритиковали европейские фермерские профсоюзные организации. Уже тогда они утверждали, что фермеры в ЕС окажутся в невыигрышной позиции и будут вынуждены сокращать производство. Эта ситуация усугубляется бесконтрольным ввозом в страны ЕС украинской сельхозпродукции, а также заключенным некоторое время назад соглашением со странами Южной Америки, которые также способны наводнить европейские рынки дешевой сельхозпродукцией, выращенной в нарушение строгих европейских стандартов.
Кристоф Хансен: удобрения в Европе с 2024 года подорожали на 70% из-за удорожания энергии
