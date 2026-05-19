ЕС не собирается снижать пошлины на удобрения из России и Белоруссии
19:43 19.05.2026
 
ЕС не собирается снижать пошлины на удобрения из России и Белоруссии

Хансен: ЕС, несмотря на кризис, не снизит пошлины на ввоз удобрений из РФ и Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 19 мая - ПРАЙМ. ЕС, несмотря на кризис удобрений, не собирается снижать импортные пошлины на удобрения из России и Белоруссии, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен.
"Мы можем снизить напряженность частично за счет привлечения новых поставщиков… Именно поэтому мы несколько снизили пошлины для некоторых третьих стран, конечно, не для России и Белоруссии", - сказал он на пресс-конференции в Страсбурге, которую транслировали на сайте ЕК.
Еврокомиссия представила во вторник свой рабочий план по поддержке фермеров ЕС, который тем не менее не предполагает выделения дополнительных средств.
Удобрения в Европе подорожали на 70 процентов
