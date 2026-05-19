ЕС не собирается снижать пошлины на удобрения из России и Белоруссии

2026-05-19T19:43+0300

БРЮССЕЛЬ, 19 мая - ПРАЙМ. ЕС, несмотря на кризис удобрений, не собирается снижать импортные пошлины на удобрения из России и Белоруссии, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен. "Мы можем снизить напряженность частично за счет привлечения новых поставщиков… Именно поэтому мы несколько снизили пошлины для некоторых третьих стран, конечно, не для России и Белоруссии", - сказал он на пресс-конференции в Страсбурге, которую транслировали на сайте ЕК. Еврокомиссия представила во вторник свой рабочий план по поддержке фермеров ЕС, который тем не менее не предполагает выделения дополнительных средств.

