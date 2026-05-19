https://1prime.ru/20260519/ugol-870049989.html
Россия сократила экспорт угля
Россия сократила экспорт угля - 19.05.2026, ПРАЙМ
Россия сократила экспорт угля
Экспорт угля из России за первый квартал 2026 года снизился на 0,4% и составил 34,9 миллиона тонн, сообщил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T16:39+0300
2026-05-19T16:39+0300
2026-05-19T16:39+0300
энергетика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82738/24/827382422_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_347aead9fb10fa0dc9be8bcc947d6a43.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Экспорт угля из России за первый квартал 2026 года снизился на 0,4% и составил 34,9 миллиона тонн, сообщил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов. "По данным ЦДУ (центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса - ред.), экспорт по итогам первого квартала 2026 года составил 34,9 миллиона тонн, падение - 127 тысяч тонн, или -0,4% к 2025 году", - сказал он в ответ на вопрос об объеме экспорта угля по итогам первого квартала.
https://1prime.ru/20260420/ugol-869300823.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82738/24/827382422_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_207890055cbaec99e458213f745e9c55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россия сократила экспорт угля
Исламов: экспорт угля из России за первый квартал упал на 0,4 процента
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Экспорт угля из России за первый квартал 2026 года снизился на 0,4% и составил 34,9 миллиона тонн, сообщил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов.
"По данным ЦДУ (центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса - ред.), экспорт по итогам первого квартала 2026 года составил 34,9 миллиона тонн, падение - 127 тысяч тонн, или -0,4% к 2025 году", - сказал он в ответ на вопрос об объеме экспорта угля по итогам первого квартала.
МЭА оценило рост мирового спроса на уголь в 2025 году