Россия сократила экспорт угля

Экспорт угля из России за первый квартал 2026 года снизился на 0,4% и составил 34,9 миллиона тонн, сообщил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T16:39+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Экспорт угля из России за первый квартал 2026 года снизился на 0,4% и составил 34,9 миллиона тонн, сообщил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов. "По данным ЦДУ (центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса - ред.), экспорт по итогам первого квартала 2026 года составил 34,9 миллиона тонн, падение - 127 тысяч тонн, или -0,4% к 2025 году", - сказал он в ответ на вопрос об объеме экспорта угля по итогам первого квартала.

