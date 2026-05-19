Украина не сможет самостоятельно финансировать бюджет в 2026 году

2026-05-19T02:38+0300

ВАШИНГТОН, 19 мая – ПРАЙМ. Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году, поскольку разница между доходами и расходами составляет около 47 миллиардов долларов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса. Согласно отчету Пентагона, в госдепартаменте США подсчитали, что в 2026 году Украина сможет самостоятельно получить около 67 миллиардов долларов, а расходы ей потребуются в размере 114 миллиардов. Дефицит составит 47 миллиардов. "Эти прогнозы могут меняться в зависимости от хода конфликта в 2026 году, однако без иностранного финансирования Украина не сможет обеспечивать свой бюджет в течение всего года", – говорится в документе. Из отчета следует, что страны Европейского союза, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, обязались предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, что составляет около 105 миллиардов долларов.

финансы, мировая экономика, украина, сша, венгрия