Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина не сможет самостоятельно финансировать бюджет в 2026 году - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260519/ukraina-870027777.html
Украина не сможет самостоятельно финансировать бюджет в 2026 году
Украина не сможет самостоятельно финансировать бюджет в 2026 году - 19.05.2026, ПРАЙМ
Украина не сможет самостоятельно финансировать бюджет в 2026 году
Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году, поскольку разница между доходами и расходами составляет около 47 миллиардов долларов,... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T02:38+0300
2026-05-19T02:38+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
сша
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870027777.jpg?1779147493
ВАШИНГТОН, 19 мая – ПРАЙМ. Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году, поскольку разница между доходами и расходами составляет около 47 миллиардов долларов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса. Согласно отчету Пентагона, в госдепартаменте США подсчитали, что в 2026 году Украина сможет самостоятельно получить около 67 миллиардов долларов, а расходы ей потребуются в размере 114 миллиардов. Дефицит составит 47 миллиардов. "Эти прогнозы могут меняться в зависимости от хода конфликта в 2026 году, однако без иностранного финансирования Украина не сможет обеспечивать свой бюджет в течение всего года", – говорится в документе. Из отчета следует, что страны Европейского союза, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, обязались предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, что составляет около 105 миллиардов долларов.
украина
сша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, сша, венгрия
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ВЕНГРИЯ
02:38 19.05.2026
 
Украина не сможет самостоятельно финансировать бюджет в 2026 году

Пентагон: Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 мая – ПРАЙМ. Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году, поскольку разница между доходами и расходами составляет около 47 миллиардов долларов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса.
Согласно отчету Пентагона, в госдепартаменте США подсчитали, что в 2026 году Украина сможет самостоятельно получить около 67 миллиардов долларов, а расходы ей потребуются в размере 114 миллиардов. Дефицит составит 47 миллиардов.
"Эти прогнозы могут меняться в зависимости от хода конфликта в 2026 году, однако без иностранного финансирования Украина не сможет обеспечивать свой бюджет в течение всего года", – говорится в документе.
Из отчета следует, что страны Европейского союза, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, обязались предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, что составляет около 105 миллиардов долларов.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАСШАВЕНГРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала