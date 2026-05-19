https://1prime.ru/20260519/ukraina-870031485.html

"Сошел с ума": в США осадили Зеленского после вчерашнего события в Киеве

"Сошел с ума": в США осадили Зеленского после вчерашнего события в Киеве - 19.05.2026, ПРАЙМ

"Сошел с ума": в США осадили Зеленского после вчерашнего события в Киеве

Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал мнение, что освобождение из-под стражи бывшего руководителя офиса Владимира... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T06:32+0300

2026-05-19T06:32+0300

2026-05-19T06:33+0300

общество

киев

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860074071_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78d61c477d0c7ea5fb7d88a674064f7e.jpg

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал мнение, что освобождение из-под стражи бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, отражает потерю киевским режимом связи с реальностью."Мне кажется, что Зеленский просто сошел с ума. Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине. Это просто поражает", — сказал он.По мнению эксперта, решения Зеленского кажутся нелогичными, особенно учитывая, что проблема с Ермаком наносит ущерб репутации киевского режима."Зеленский должен быть осторожен с рисками, и он определенно не глуп, чтобы терять и без того низкую поддержку без всякой выгоды"— отметил Дэвис.В понедельник Андрей Ермак покинул следственный изолятор после внесения залога в 140 миллионов гривен (эквивалентно 3,1 миллиона долларов).Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины, 11 мая Ермаку выдвинули обвинения в отмывании денег, связанных с постройкой элитной недвижимости под Киевом. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) постановил заключить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак указывал, что не обладает такими средствами, и его адвокаты планировали подавать апелляцию. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что деньги для залога были собраны под давлением Владимира Зеленского, но перевести их в суд не успели до пятницы.

https://1prime.ru/20260514/zelenskiy-869917768.html

https://1prime.ru/20251201/ermak-865101930.html

https://1prime.ru/20260518/ermak-870010421.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киев, украина, владимир зеленский