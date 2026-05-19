"Сошел с ума": в США осадили Зеленского после вчерашнего события в Киеве
Дэвис: освобождение Ермака свидетельствует о прогрессирующем безумии Зеленского
Экс-глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал мнение, что освобождение из-под стражи бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, отражает потерю киевским режимом связи с реальностью.
"Мне кажется, что Зеленский просто сошел с ума. Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине. Это просто поражает", — сказал он.
По мнению эксперта, решения Зеленского кажутся нелогичными, особенно учитывая, что проблема с Ермаком наносит ущерб репутации киевского режима.
"Зеленский должен быть осторожен с рисками, и он определенно не глуп, чтобы терять и без того низкую поддержку без всякой выгоды"— отметил Дэвис.
В понедельник Андрей Ермак покинул следственный изолятор после внесения залога в 140 миллионов гривен (эквивалентно 3,1 миллиона долларов).
Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины, 11 мая Ермаку выдвинули обвинения в отмывании денег, связанных с постройкой элитной недвижимости под Киевом. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) постановил заключить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.
Ермак указывал, что не обладает такими средствами, и его адвокаты планировали подавать апелляцию. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что деньги для залога были собраны под давлением Владимира Зеленского, но перевести их в суд не успели до пятницы.