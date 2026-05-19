Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Визит Путина в Китай принесет результаты, а не сенсации - глава ИКСА РАН - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260519/vizit-870029280.html
Визит Путина в Китай принесет результаты, а не сенсации - глава ИКСА РАН
Визит Путина в Китай принесет результаты, а не сенсации - глава ИКСА РАН - 19.05.2026, ПРАЙМ
Визит Путина в Китай принесет результаты, а не сенсации - глава ИКСА РАН
Визит президента РФ Владимира Путина в Китай принесет новые результате сотрудничества в различных областях, при этом ждать сенсаций или эпатажных деклараций... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T04:48+0300
2026-05-19T04:48+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
рф
харбин
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870029280.jpg?1779155287
ХАРБИН (Китай), 19 мая – ПРАЙМ. Визит президента РФ Владимира Путина в Китай принесет новые результате сотрудничества в различных областях, при этом ждать сенсаций или эпатажных деклараций лидеров не стоит, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук (РАН) Кирилл Бабаев. Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. "Визит нашего президента не государственный, но официальный, это несколько другой статус. Я не ожидаю особых сенсаций, ведь лидеры двух стран, которые уже встречаются в 50-й раз, имеют возможность постоянно обмениваться информацией и по двусторонним отношениям, и по мировым проблемам", - заявил Бабаев на полях проходящего в Харбине X российско-китайского ЭКСПО. По его мнению, это будет рабочая встреча, которая, тем не менее, должна принести новые результаты для сотрудничества в области энергетики, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, по логистике и транспорту также ожидаются интересные решения. "Что касается политики, то наши лидеры проведут новый раунд координации по различным мировым и региональным вопросам, и их позиция будет отражена в совместном заявлении", - указал он. "В мировой политике вообще сенсации вредны, они всегда становятся предметом публичных спекуляций, и в этом смысле китайская и российская позиция не в том, чтобы сразу выносить все на публику, а делать свое дело, избегая излишней публичности, поэтому никаких эпатажных деклараций от наших лидеров ждать не стоит", - считает Бабаев.
китай
рф
харбин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, рф, харбин, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Харбин, Владимир Путин, Си Цзиньпин
04:48 19.05.2026
 

Визит Путина в Китай принесет результаты, а не сенсации - глава ИКСА РАН

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ХАРБИН (Китай), 19 мая – ПРАЙМ. Визит президента РФ Владимира Путина в Китай принесет новые результате сотрудничества в различных областях, при этом ждать сенсаций или эпатажных деклараций лидеров не стоит, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук (РАН) Кирилл Бабаев.
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Визит нашего президента не государственный, но официальный, это несколько другой статус. Я не ожидаю особых сенсаций, ведь лидеры двух стран, которые уже встречаются в 50-й раз, имеют возможность постоянно обмениваться информацией и по двусторонним отношениям, и по мировым проблемам", - заявил Бабаев на полях проходящего в Харбине X российско-китайского ЭКСПО.
По его мнению, это будет рабочая встреча, которая, тем не менее, должна принести новые результаты для сотрудничества в области энергетики, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, по логистике и транспорту также ожидаются интересные решения.
"Что касается политики, то наши лидеры проведут новый раунд координации по различным мировым и региональным вопросам, и их позиция будет отражена в совместном заявлении", - указал он.
"В мировой политике вообще сенсации вредны, они всегда становятся предметом публичных спекуляций, и в этом смысле китайская и российская позиция не в том, чтобы сразу выносить все на публику, а делать свое дело, избегая излишней публичности, поэтому никаких эпатажных деклараций от наших лидеров ждать не стоит", - считает Бабаев.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙРФХарбинВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала