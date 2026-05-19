Визит Путина в Китай принесет результаты, а не сенсации - глава ИКСА РАН

2026-05-19T04:48+0300

ХАРБИН (Китай), 19 мая – ПРАЙМ. Визит президента РФ Владимира Путина в Китай принесет новые результате сотрудничества в различных областях, при этом ждать сенсаций или эпатажных деклараций лидеров не стоит, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук (РАН) Кирилл Бабаев. Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. "Визит нашего президента не государственный, но официальный, это несколько другой статус. Я не ожидаю особых сенсаций, ведь лидеры двух стран, которые уже встречаются в 50-й раз, имеют возможность постоянно обмениваться информацией и по двусторонним отношениям, и по мировым проблемам", - заявил Бабаев на полях проходящего в Харбине X российско-китайского ЭКСПО. По его мнению, это будет рабочая встреча, которая, тем не менее, должна принести новые результаты для сотрудничества в области энергетики, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, по логистике и транспорту также ожидаются интересные решения. "Что касается политики, то наши лидеры проведут новый раунд координации по различным мировым и региональным вопросам, и их позиция будет отражена в совместном заявлении", - указал он. "В мировой политике вообще сенсации вредны, они всегда становятся предметом публичных спекуляций, и в этом смысле китайская и российская позиция не в том, чтобы сразу выносить все на публику, а делать свое дело, избегая излишней публичности, поэтому никаких эпатажных деклараций от наших лидеров ждать не стоит", - считает Бабаев.

мировая экономика, россия, китай, рф, харбин, владимир путин, си цзиньпин