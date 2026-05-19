Главу ВОЗ обеспокоили масштабы распространения Эболы
2026-05-19T13:18+0300
здоровье
общество
уганда
женева
тедрос адханом гебрейесус
воз
ЖЕНЕВА, 19 мая – ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что обеспокоен скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы. "Я крайне обеспокоен скоростью и масштабом распространения этой эпидемии", - сказал он на заседании 79-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. По его словам, впервые в истории он объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения заболевания - в данном случае Эболы в ДРК и Уганде - до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.
