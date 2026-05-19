Главу ВОЗ обеспокоили масштабы распространения Эболы - 19.05.2026, ПРАЙМ
Главу ВОЗ обеспокоили масштабы распространения Эболы
здоровье
общество
уганда
женева
тедрос адханом гебрейесус
воз
Здоровье, Общество , Уганда, ЖЕНЕВА, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
Глава ВОЗ Гебрейесус озабочен скоростью и масштабом распространения Эболы

ЖЕНЕВА, 19 мая – ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что обеспокоен скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы.
"Я крайне обеспокоен скоростью и масштабом распространения этой эпидемии", - сказал он на заседании 79-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
По его словам, впервые в истории он объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения заболевания - в данном случае Эболы в ДРК и Уганде - до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.
