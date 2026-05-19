ВВП Японии в I квартале вырос на 2,1% в пересчете на год - 19.05.2026, ПРАЙМ
ВВП Японии в I квартале вырос на 2,1% в пересчете на год
2026-05-19T07:52+0300
07:52 19.05.2026
 
ВВП Японии в I квартале вырос на 2,1% в пересчете на год

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. ВВП Японии в первом квартале квартале, по предварительной оценке, увеличился на 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста лишь на 1,7%.
При этом динамика ВВП в четвертом квартале прошлого года в пересчете на год была скорректирована до роста на 0,8% с 1,3%, в третьем квартале показатель снизился на 2,5%.
К предшествовавшему кварталу ВВП Японии вырос на 0,5%. Аналитики прогнозировали увеличение лишь на 0,4%. По отношению к первому кварталу 2025 года ВВП за январь-март вырос на 0,6%.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, увеличился на 0,3% в квартальном выражении. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде вырос на 1,4% в квартальном выражении, частных - увеличился на 0,3%. Экспорт в квартальном выражении вырос на 1,7%, а импорт - увеличился на 0,5%.
 
