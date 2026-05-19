Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии

2026-05-19T10:27+0300

УЛАН-УДЭ, 19 мая – ПРАЙМ. Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Воздушное судно Ан-2… произвело вынужденную посадку в связи с отказом двигателя на удалении 5-7 километрах от поселка Теплый Ключ Томпонского района Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении. По данным ГУМЧС, Ан-2 с 8 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Якутии, люди пешком вышли из леса в сторону Теплого Ключа.

