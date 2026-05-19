https://1prime.ru/20260519/zelenskij-870027440.html
В Пентагоне заявили, что из-за Зеленского нет сделки по Украине
В Пентагоне заявили, что из-за Зеленского нет сделки по Украине - 19.05.2026, ПРАЙМ
В Пентагоне заявили, что из-за Зеленского нет сделки по Украине
Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T02:08+0300
2026-05-19T02:08+0300
2026-05-19T02:13+0300
экономика
общество
мировая экономика
украина
рф
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870027440.jpg?1779146036
ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир Зеленский не идет на встречу в вопросе территорий. "Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории", - говорится в докладе аудитора военного ведомства для конгресса. Контакты на высоком уровне не привели к заключению мирного соглашения, говорится в отчете. "Переговоры оставались в тупике из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности", - говорится в докладе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема украинского урегулирования сложная, выход на мирное соглашение - долгий путь. Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и другие регионы России, чтобы открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, заявил Песков.
украина
рф
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, рф, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, всу
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, ДОНБАСС, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ВСУ
В Пентагоне заявили, что из-за Зеленского нет сделки по Украине
Пентагон: сделки по Украине нет из-за нежелания Зеленского уступать в вопросе территорий
ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир Зеленский не идет на встречу в вопросе территорий.
"Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории", - говорится в докладе аудитора военного ведомства для конгресса.
Контакты на высоком уровне не привели к заключению мирного соглашения, говорится в отчете.
"Переговоры оставались в тупике из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности", - говорится в докладе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема украинского урегулирования сложная, выход на мирное соглашение - долгий путь. Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и другие регионы России, чтобы открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, заявил Песков.