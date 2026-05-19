В Пентагоне заявили, что из-за Зеленского нет сделки по Украине

2026-05-19T02:08+0300

ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир Зеленский не идет на встречу в вопросе территорий. "Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории", - говорится в докладе аудитора военного ведомства для конгресса. Контакты на высоком уровне не привели к заключению мирного соглашения, говорится в отчете. "Переговоры оставались в тупике из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности", - говорится в докладе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема украинского урегулирования сложная, выход на мирное соглашение - долгий путь. Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и другие регионы России, чтобы открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, заявил Песков.

общество , мировая экономика, украина, рф, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, всу