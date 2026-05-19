Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пентагоне заявили, что из-за Зеленского нет сделки по Украине - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260519/zelenskij-870027440.html
В Пентагоне заявили, что из-за Зеленского нет сделки по Украине
В Пентагоне заявили, что из-за Зеленского нет сделки по Украине - 19.05.2026, ПРАЙМ
В Пентагоне заявили, что из-за Зеленского нет сделки по Украине
Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T02:08+0300
2026-05-19T02:13+0300
экономика
общество
мировая экономика
украина
рф
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870027440.jpg?1779146036
ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир Зеленский не идет на встречу в вопросе территорий. "Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории", - говорится в докладе аудитора военного ведомства для конгресса. Контакты на высоком уровне не привели к заключению мирного соглашения, говорится в отчете. "Переговоры оставались в тупике из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности", - говорится в докладе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема украинского урегулирования сложная, выход на мирное соглашение - долгий путь. Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и другие регионы России, чтобы открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, заявил Песков.
украина
рф
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, рф, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, всу
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, ДОНБАСС, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ВСУ
02:08 19.05.2026 (обновлено: 02:13 19.05.2026)
 
В Пентагоне заявили, что из-за Зеленского нет сделки по Украине

Пентагон: сделки по Украине нет из-за нежелания Зеленского уступать в вопросе территорий

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир Зеленский не идет на встречу в вопросе территорий.
"Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории", - говорится в докладе аудитора военного ведомства для конгресса.
Контакты на высоком уровне не привели к заключению мирного соглашения, говорится в отчете.
"Переговоры оставались в тупике из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности", - говорится в докладе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема украинского урегулирования сложная, выход на мирное соглашение - долгий путь. Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и другие регионы России, чтобы открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, заявил Песков.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАРФДОНБАССВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала