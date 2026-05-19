В Киеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому из Венгрии - 19.05.2026, ПРАЙМ
В Киеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому из Венгрии
Новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр поставил Владимиру Зеленскому ультиматум по вступлению в ЕС, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 19.05.2026, ПРАЙМ
04:50 19.05.2026 (обновлено: 04:51 19.05.2026)
 
В Киеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому из Венгрии

Соскин заявил, что Мадьяр поставил Зеленскому ультиматум по вступлению в ЕС

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр поставил Владимиру Зеленскому ультиматум по вступлению в ЕС, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Мадьяр сказал президенту Европейского Совета, что на техническом уровне Венгрия начинает вести переговоры с Украиной, направленные на обеспечение защиты языковых, образовательных и культурных прав венгерской громады в Закарпатье. Ну, они ультиматум поставили", — сказал эксперт.
По словам политолога, Будапешт в вопросе возможного вступления Киева в ЕС будет требовать однозначного соблюдения всех выдвинутых требований, которым Украина, пояснил Соскин, соответствовать не в состоянии.
"Зеленский заявляет, что надо идти в Европейский Союз, но там денег не дадут, понимаете? То есть это полное уничтожение Украины", — резюмировал эксперт.
Накануне Мадьяр на правительственном брифинге заявил, что предлагает главе киевского режима встретиться в закарпатском Берегово, если переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства пройдут успешно.
Глава МИД Венгрии Анита Орбан в понедельник заявила, что созвонилась с главой украинского внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой, и сообщила о старте двусторонних консультаций по восстановлению прав закарпатских венгров на уровне экспертов со вторника.
По словам Мадьяра, председатель Евросовета Антониу Кошта утверждает, что Зеленский якобы готов к быстрому заключению соглашения.
Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.
 
