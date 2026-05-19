"Идиот". Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Западе - 19.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Пользователи платформы X активно обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что атаки на объекты нефтяной промышленности России способствуют приближению окончания конфликта на Украине. "Ты — идиот. Ты только и делаешь, что повышаешь цены на энергоносители для всех своих друзей из ЕС, у которых постоянно выпрашиваешь деньги и поддержку. Чем больше они платят России за энергию, тем меньше денег у них останется на твою поддержку. Ты какой-то особенный тупица", — высказался @DCK165. "Ошибаешься. Теперь ты ставишь под угрозу всю Западную Европу. Эта очень знакомая история призвана скрыть твою коррупцию? Ты недооцениваешь Россию на свой страх и риск. Уходи и беги как можно дальше", — выступила с призывом @IreneCa00050770."Между тем, Украина похожа на отчаянную уличную проститутку, которая вынуждена каждый день выпрашивать все, что ей вздумается", — написал @Jamesgreen22516."Зеленский, комик, превратившийся в нищего: это ты затягиваешь эту бойню, отказываясь от мирного соглашения. <…> Ты выкачиваешь миллиарды у американских и европейских налогоплательщиков, высасываешь все соки, пока твоя страна горит. Никакой военный фонд тебя не спасет, когда прекратится помощь. Пора начать переговоры или признать, что ты всего лишь нищий в зеленой футболке, играющий роль героя за наш счет", — резюмировал @Drago04041975.В начале мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что снижение объемов российской нефти на мировом рынке вызовет дальнейшее увеличение цен. Таким образом, он отреагировал на слова Зеленского, который, по его словам, не учел призывы Запада воздержаться от ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

