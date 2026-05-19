Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Идиот". Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Западе - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260519/zelenskiy-870037612.html
"Идиот". Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Западе
"Идиот". Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Западе - 19.05.2026, ПРАЙМ
"Идиот". Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Западе
Пользователи платформы X активно обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что атаки на объекты нефтяной промышленности России способствуют приближению... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T12:06+0300
2026-05-19T12:06+0300
украина
владимир зеленский
запад
дмитрий песков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Пользователи платформы X активно обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что атаки на объекты нефтяной промышленности России способствуют приближению окончания конфликта на Украине. "Ты — идиот. Ты только и делаешь, что повышаешь цены на энергоносители для всех своих друзей из ЕС, у которых постоянно выпрашиваешь деньги и поддержку. Чем больше они платят России за энергию, тем меньше денег у них останется на твою поддержку. Ты какой-то особенный тупица", — высказался @DCK165. "Ошибаешься. Теперь ты ставишь под угрозу всю Западную Европу. Эта очень знакомая история призвана скрыть твою коррупцию? Ты недооцениваешь Россию на свой страх и риск. Уходи и беги как можно дальше", — выступила с призывом @IreneCa00050770."Между тем, Украина похожа на отчаянную уличную проститутку, которая вынуждена каждый день выпрашивать все, что ей вздумается", — написал @Jamesgreen22516."Зеленский, комик, превратившийся в нищего: это ты затягиваешь эту бойню, отказываясь от мирного соглашения. &lt;…&gt; Ты выкачиваешь миллиарды у американских и европейских налогоплательщиков, высасываешь все соки, пока твоя страна горит. Никакой военный фонд тебя не спасет, когда прекратится помощь. Пора начать переговоры или признать, что ты всего лишь нищий в зеленой футболке, играющий роль героя за наш счет", — резюмировал @Drago04041975.В начале мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что снижение объемов российской нефти на мировом рынке вызовет дальнейшее увеличение цен. Таким образом, он отреагировал на слова Зеленского, который, по его словам, не учел призывы Запада воздержаться от ударов по российской нефтяной инфраструктуре.
https://1prime.ru/20260519/ukraina-870031485.html
https://1prime.ru/20260517/zelenskiy-869997291.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, запад, дмитрий песков, ес
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, Дмитрий Песков, ЕС
12:06 19.05.2026
 

"Идиот". Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Западе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Пользователи платформы X активно обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что атаки на объекты нефтяной промышленности России способствуют приближению окончания конфликта на Украине.
"Ты — идиот. Ты только и делаешь, что повышаешь цены на энергоносители для всех своих друзей из ЕС, у которых постоянно выпрашиваешь деньги и поддержку. Чем больше они платят России за энергию, тем меньше денег у них останется на твою поддержку. Ты какой-то особенный тупица", — высказался @DCK165.
"Ошибаешься. Теперь ты ставишь под угрозу всю Западную Европу. Эта очень знакомая история призвана скрыть твою коррупцию? Ты недооцениваешь Россию на свой страх и риск. Уходи и беги как можно дальше", — выступила с призывом @IreneCa00050770.
Экс-глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
"Сошел с ума": в США осадили Зеленского после вчерашнего события в Киеве
06:32
"Между тем, Украина похожа на отчаянную уличную проститутку, которая вынуждена каждый день выпрашивать все, что ей вздумается", — написал @Jamesgreen22516.
"Зеленский, комик, превратившийся в нищего: это ты затягиваешь эту бойню, отказываясь от мирного соглашения. <…> Ты выкачиваешь миллиарды у американских и европейских налогоплательщиков, высасываешь все соки, пока твоя страна горит. Никакой военный фонд тебя не спасет, когда прекратится помощь. Пора начать переговоры или признать, что ты всего лишь нищий в зеленой футболке, играющий роль героя за наш счет", — резюмировал @Drago04041975.
В начале мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что снижение объемов российской нефти на мировом рынке вызовет дальнейшее увеличение цен. Таким образом, он отреагировал на слова Зеленского, который, по его словам, не учел призывы Запада воздержаться от ударов по российской нефтяной инфраструктуре.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
Зеленский сделал истеричное заявление после решения Путина
17 мая, 10:41
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДДмитрий ПесковЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала