"Готов на все". Поступок Зеленского в отношении России разозлил журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что Владимир Зеленский проводит атаки по российской территории, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T16:19+0300
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что Владимир Зеленский проводит атаки по российской территории, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине. "Его ближайшее окружение сужается благодаря НАБУ и САП, и он готов на все, чтобы переключить внимание всего мира", — отметил он в соцсети X.В четверг бывший руководитель офиса президента, Андрей Ермак, был арестован по делу, которое расследуют НАБУ и САП. Ему вменяется отмывание более 460 миллионов гривен при строительстве люксового жилья в Киевской области. На следующий день он был отпущен из СИЗО под залог в размере 3,1 миллиона долларов. В рамках этого дела проходят еще шесть человек, чьи имена не разглашаются. Однако, издание "Страна.ua" сообщает, что среди них может быть бывший вице-премьер Алексей Чернышов, также обвиняемый в другом коррупционном деле. В числе фигурантов упоминается и некто, связанный с Миндичгейтом. Подразумевается, что это Тимур Миндич, близкий друг и соратник Владимира Зеленского. Кроме того, в воскресенье в российских силовых структурах сообщили, что НАБУ и САП заканчивают расследование против супруги лидера киевского режима Елены.
Боуз: Зеленский пытается ударами по РФ отвлечь внимание от скандала на Украине