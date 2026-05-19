"Готов на все". Поступок Зеленского в отношении России разозлил журналиста - 19.05.2026, ПРАЙМ
"Готов на все". Поступок Зеленского в отношении России разозлил журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что Владимир Зеленский проводит атаки по российской территории, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала | 19.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что Владимир Зеленский проводит атаки по российской территории, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине. "Его ближайшее окружение сужается благодаря НАБУ и САП, и он готов на все, чтобы переключить внимание всего мира", — отметил он в соцсети X.В четверг бывший руководитель офиса президента, Андрей Ермак, был арестован по делу, которое расследуют НАБУ и САП. Ему вменяется отмывание более 460 миллионов гривен при строительстве люксового жилья в Киевской области. На следующий день он был отпущен из СИЗО под залог в размере 3,1 миллиона долларов. В рамках этого дела проходят еще шесть человек, чьи имена не разглашаются. Однако, издание "Страна.ua" сообщает, что среди них может быть бывший вице-премьер Алексей Чернышов, также обвиняемый в другом коррупционном деле. В числе фигурантов упоминается и некто, связанный с Миндичгейтом. Подразумевается, что это Тимур Миндич, близкий друг и соратник Владимира Зеленского. Кроме того, в воскресенье в российских силовых структурах сообщили, что НАБУ и САП заканчивают расследование против супруги лидера киевского режима Елены.
"Готов на все". Поступок Зеленского в отношении России разозлил журналиста

Боуз: Зеленский пытается ударами по РФ отвлечь внимание от скандала на Украине

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что Владимир Зеленский проводит атаки по российской территории, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине.
"Его ближайшее окружение сужается благодаря НАБУ и САП, и он готов на все, чтобы переключить внимание всего мира", — отметил он в соцсети X.
В четверг бывший руководитель офиса президента, Андрей Ермак, был арестован по делу, которое расследуют НАБУ и САП. Ему вменяется отмывание более 460 миллионов гривен при строительстве люксового жилья в Киевской области. На следующий день он был отпущен из СИЗО под залог в размере 3,1 миллиона долларов.
В рамках этого дела проходят еще шесть человек, чьи имена не разглашаются. Однако, издание "Страна.ua" сообщает, что среди них может быть бывший вице-премьер Алексей Чернышов, также обвиняемый в другом коррупционном деле. В числе фигурантов упоминается и некто, связанный с Миндичгейтом. Подразумевается, что это Тимур Миндич, близкий друг и соратник Владимира Зеленского.
Кроме того, в воскресенье в российских силовых структурах сообщили, что НАБУ и САП заканчивают расследование против супруги лидера киевского режима Елены.
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
