https://1prime.ru/20260519/zhitelnitsa-870029200.html

Жительница Карелии выиграла более двух миллионов рублей в лотерее

Жительница Карелии выиграла более двух миллионов рублей в лотерее - 19.05.2026, ПРАЙМ

Жительница Карелии выиграла более двух миллионов рублей в лотерее

Жительница Карелии выиграла более двух миллионов рублей в лотерее после того, как ей приснилось стадо коров, сулящих удачу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T04:48+0300

2026-05-19T04:48+0300

2026-05-19T04:48+0300

экономика

общество

карелия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870029200.jpg?1779155285

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Жительница Карелии выиграла более двух миллионов рублей в лотерее после того, как ей приснилось стадо коров, сулящих удачу, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея". "Жительница Республики Карелия Екатерина выиграла суперприз в онлайн-лотерее "Великолепная 8" - более 2 миллионов рублей. Примечательно, что накануне выигрыша Екатерине приснилось большое стадо коров - красивых и ухоженных", - говорится в сообщении. В интернете россиянка прочитала, что такой сон сулит большую удачу и финансовое благополучие. Через три дня она решила испытать удачу в лотерее - купила 10 билетов и стала обладательницей суперприза. Как рассказали в организации, Екатерина недавно присоединилась к участию в лотереях бренда - до этого играл только ее муж: каждую пятницу он покупал по несколько билетов "Мечталлион". Стратегию игры победительница не успела выработать, но отметила, что при выборе чисел всегда обращала внимание именно на четные. Выигрыш семья планирует потратить на ремонт.

карелия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , карелия, минфин