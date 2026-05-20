Россия завершает возведение энергоблоков АЭС в Китае, заявил Путин - 20.05.2026, ПРАЙМ
Россия завершает возведение энергоблоков АЭС в Китае, заявил Путин
ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" завершается возведение энергоблоков российского дизайна. Ввод их эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств", - заявил Путин в заявлении для СМИ по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин
ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" завершается возведение энергоблоков российского дизайна. Ввод их эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств", - заявил Путин в заявлении для СМИ по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
