Россия завершает возведение энергоблоков АЭС в Китае, заявил Путин
2026-05-20T11:35+0300
ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" завершается возведение энергоблоков российского дизайна. Ввод их эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств", - заявил Путин в заявлении для СМИ по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
