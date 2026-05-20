https://1prime.ru/20260520/aes-870073221.html

Россия завершает возведение энергоблоков АЭС в Китае, заявил Путин

Россия завершает возведение энергоблоков АЭС в Китае, заявил Путин - 20.05.2026, ПРАЙМ

Россия завершает возведение энергоблоков АЭС в Китае, заявил Путин

Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, заявил... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T11:35+0300

2026-05-20T11:35+0300

2026-05-20T11:35+0300

россия

китай

рф

пекин

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/82937/74/829377421_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_69ffd896e0e115169f0858a997468396.jpg

ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" завершается возведение энергоблоков российского дизайна. Ввод их эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств", - заявил Путин в заявлении для СМИ по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.

https://1prime.ru/20260520/peskov-870072153.html

китай

рф

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, пекин, владимир путин, си цзиньпин