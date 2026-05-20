https://1prime.ru/20260520/aktsii-870077876.html

Российский рынок акций снижается в среду днем на фоне обсуждения новых антироссийских санкций, а также дешевеющих нефти и золота, следует из данных торгов и... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T15:20+0300

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в среду днем на фоне обсуждения новых антироссийских санкций, а также дешевеющих нефти и золота, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.11 мск снижался на 0,85% - до 2640,83 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 3,04% - до 108,69 доллара за баррель. "Российский рынок акций в среду, 20 мая, в ходе дневной сессии торгуется вблизи уровней утренних торгов на фоне ранее сделанных заявлений стран G7 о намерении усилить санкционное давление на Россию, а также сообщения Минфина Великобритании о запрете на импорт российского урана", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". "При этом реакция инвесторов остается умеренной, поскольку санкционные риски уже во многом учтены рынком. Более заметному снижению индекса препятствуют ожидания позитивных новостей по экономическому сотрудничеству России и Китая", - добавил он. "Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились. Стороны подписали заявление об углублении отношений, анонсировали расширение сотрудничества по энергетике и критическим металлам, включая РЗМ, наращивание грузопотока по Северному морскому пути, кооперацию в судостроении и авиапроме", - указывает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "По "Силе Сибири-2" Москва получила предварительное понимание, но не договор — переговорный трек оживлен, однако конкретных параметров и сроков пока нет", - отмечает эксперт. Отстающую динамику из-за снижения котировок Brent показывают представители нефтегазового сектора, индекс Мосбиржи нефти и газа снижается, также снижается индекс Мосбиржи металлов и добычи на фоне невыразительной динамики на рынке золота, отметил Александр Дудников из "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "М.Видео" (+2,22%), ДВМП (+1,15%), "Юнипро" (+0,87%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,74%) и обыкновенные акции "СПБ биржи" (+0,48%). "Акции МГТС позитивно отреагировали на анонс годового собрания, назначенного на 19 июня. Бумага низколиквидная, поэтому движение на 13,82% лучше не переносить на широкий рынок", - делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения – акции ТМК (−5,30%), "Русснефти" (−3,01%), "Самолета" (−2,90%), "Русала" (−2,15%) и "Распадской" (−2,14%). Прогнозы Чернов ожидает завершения основной торговой сессии в диапазоне 2600–2650 пунктов. "Текущее снижение не выходит за рамки консолидации, в контексте которой индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2671 пунктов, которая соответствует текущему уровню 20-дневного скользящего среднего", - считает Дудников. Абрамов ожидает закрытия основной торговой сессии в "красной зоне".

рынок, торги, великобритания, пекин, москва, владимир чернов, си цзиньпин, мосбиржа, минфин, финам, газопровод "сила сибири"