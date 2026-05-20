Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Армении оттащили с митинга пенсионера, внук которого погиб при пожаре - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260520/armenija-870061169.html
В Армении оттащили с митинга пенсионера, внук которого погиб при пожаре
В Армении оттащили с митинга пенсионера, внук которого погиб при пожаре - 20.05.2026, ПРАЙМ
В Армении оттащили с митинга пенсионера, внук которого погиб при пожаре
Силовики оттащили с места проведения предвыборного митинга премьера Армении Никола Пашиняна в городе Спитак пожилого мужчину, внук которого сгорел во время... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T00:01+0300
2026-05-20T01:00+0300
общество
экономика
армения
никол пашинян
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870061169.jpg?1779228009
ЕРЕВАН, 19 мая - ПРАЙМ. Силовики оттащили с места проведения предвыборного митинга премьера Армении Никола Пашиняна в городе Спитак пожилого мужчину, внук которого сгорел во время пожара в армейской казарме в 2023 году, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн" (власть). В январе 2023 года в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей в селе Азат погибли 15 военнослужащих. Во вторник во время предвыборного митинга в Спитаке мужчина напомнил Пашиняну о трагедии в казарме. После этого охрана Пашиняна, зажав рот, оттащила его подальше от места проведения митинга. При этом премьер заявил сторонникам, что его политические противники подсылают на его предвыборные встречи людей.
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , армения, никол пашинян
Общество , Экономика, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян
00:01 20.05.2026 (обновлено: 01:00 20.05.2026)
 
В Армении оттащили с митинга пенсионера, внук которого погиб при пожаре

Силовики оттащили с митинга Пашиняна мужчину, внук которого погиб при пожаре в казарме

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 19 мая - ПРАЙМ. Силовики оттащили с места проведения предвыборного митинга премьера Армении Никола Пашиняна в городе Спитак пожилого мужчину, внук которого сгорел во время пожара в армейской казарме в 2023 году, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн" (власть).
В январе 2023 года в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей в селе Азат погибли 15 военнослужащих.
Во вторник во время предвыборного митинга в Спитаке мужчина напомнил Пашиняну о трагедии в казарме. После этого охрана Пашиняна, зажав рот, оттащила его подальше от места проведения митинга.
При этом премьер заявил сторонникам, что его политические противники подсылают на его предвыборные встречи людей.
 
ЭкономикаОбществоАРМЕНИЯНикол Пашинян
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала