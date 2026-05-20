В Армении оттащили с митинга пенсионера, внук которого погиб при пожаре
2026-05-20T00:01+0300
Силовики оттащили с митинга Пашиняна мужчину, внук которого погиб при пожаре в казарме
ЕРЕВАН, 19 мая - ПРАЙМ. Силовики оттащили с места проведения предвыборного митинга премьера Армении Никола Пашиняна в городе Спитак пожилого мужчину, внук которого сгорел во время пожара в армейской казарме в 2023 году, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн" (власть).
В январе 2023 года в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей в селе Азат погибли 15 военнослужащих.
Во вторник во время предвыборного митинга в Спитаке мужчина напомнил Пашиняну о трагедии в казарме. После этого охрана Пашиняна, зажав рот, оттащила его подальше от места проведения митинга.
При этом премьер заявил сторонникам, что его политические противники подсылают на его предвыборные встречи людей.