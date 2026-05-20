Changan планирует локализовать в России восемь новых моделей автомобилей - 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T12:34+0300

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Changan планирует в 2026 году локализовать в России производство восьми новых моделей автомобилей, в том числе кроссоверы и пикапы, сообщила пресс-служба компании. "Расширение модельного ряда остается одним из ключевых драйверов роста компании. В течение 2026 года Changan планирует локализовать производство восьми новых и обновленных моделей в наиболее востребованных сегментах рынка. В их числе - кроссоверы, лифтбеки и пикапы бренда", - говорится в сообщении. Таким образом, отмечает производитель, в России будет локализована вся перспективная линейка автомобилей бренда. По словам исполнительного директора "Чанган Моторс Рус" Александра Кулагина, нынешняя конъюнктура автомобильного рынка России не стала неожиданностью для компании и обуславливается условиями "переходного периода", которые были учтены компанией при формировании стратегии. "В долгосрочной перспективе мы ожидаем последовательного позитивного изменения ситуации. Рост с 8 тысяч до почти 40 тысяч автомобилей в год и одновременный запуск целого семейства новых моделей – объективное доказательство того, что российский рынок остается для Changan стратегически важным и долгосрочно растущим направлением" - добавил топ-менеджер.

