"Вы проиграли": в Британии случился скандал из-за украинского флага
© РИА Новости . Алекс Макнотон | Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Глава партии Reform UK, Найджел Фараж, оказался в центре конфликта из-за решения убрать украинский флаг со здания местного самоуправления в Эссексе, сообщает Daily Express.
Таблоид подчеркивает, что Фараж ответил на критику бывшего министра внутренних дел Великобритании Джеймса Клеверли, который выразил недовольство по поводу удаления украинского флага.
"При партии Reform UK над нашими общественными зданиями не будет вывешиваться никаких иностранных флагов. Ваша реакция на это лишь демонстрирует, почему в первую очередь проиграли вы",— написал он в социальной сети X.
Как уточняет издание, Фараж последовательно реализует политику снятия иностранных флагов, особенно украинских, на зданиях, которые находят под контролем его партии в различных графствах.
"Это включает в себя снятие украинских флагов, вывешенных в знак солидарности с Украиной" — говорится в материале.
Партия объясняет свою позицию в отношении флагов как вопрос национальной гордости и приоритета британских ценностей.