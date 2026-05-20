Лондон извинился за "неуклюжий" шаг по поводу Москвы

Правительство Великобритании извинилось за решение смягчить санкции против России, которое было направлено на предотвращение дефицита дизельного и авиационного...

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство Великобритании извинилось за решение смягчить санкции против России, которое было направлено на предотвращение дефицита дизельного и авиационного топлива, сообщает Bloomberg."Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения. В итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся добиться", — заявил министр торговли Крис Брайант, выступая в парламенте.По его словам, лицензия будет приостановлена "при первой возможности".Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах.Накануне новую 30-дневнюю лицензию на морские поставки российской нефти выдали и США. Мера коснется грузов, уже находящихся на танкерах.Цены на топливо стали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана, которая привела к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.В российском посольстве в Лондоне заявляли, что возникшая ситуация ударит по экономике Великобритании и Европы еще сильнее из-за введенных ими рестрикций против Москвы. Так, стоимость энергии там увеличилась в два-три раза по сравнению с досанкционным периодом, а энергетический кризис, по оценкам экспертов, обошелся им в 1,8 триллиона долларов. В дипмиссии особо подчеркивали, что эти подсчеты были сделаны еще до начала конфликта на Ближнем Востоке.

