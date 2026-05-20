Россия и Китай договорились о совместной работе в Африке, заявил Дерипаска
Россия и Китай договорились о совместной работе в третьих странах, в том числе в Африке, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T16:13+0300
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились о совместной работе в третьих странах, в том числе в Африке, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. Президент России Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Дело не в миллиардах, дело в тех проектах, которые можно будет совместно делать и не только в Китае, и не только в России, но и в третьих странах. Вот, допустим, сейчас благодаря первому вице-премьеру (Денису Мантурову - ред.), мы договорились о совместной работе в Африке", - сказал Дерипаска в эфире "Первого канала". Кроме того, он отметил, что переговоры проходят "великолепно как всегда". Суверенный фонд благосостояния Эфиопии Ethiopian Investment Holdings и "Русал" подписали меморандум о взаимопонимании для строительства алюминиевого завода в африканской стране, сообщал инвестхолдинг в ноябре прошлого года.
Дерипаска: Россия и Китай договорились о работе в третьих странах, в том числе в Африке