Дивидендный сезон открыт: к чему готовиться инвесторам

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В этот дивидендный сезон больше всего дивидендов объявляется среди нефтяных и финансовых компаний. Это уже традиционная картина. Также хочется отметить недавние дивиденды со стороны "Хэдхантера" в размере 233 рублей на акцию с дивидендной доходностью на уровне 8,3% – это уже представитель технологического сектора. При этом компания может снова выплатить дивиденды осенью.Металлургические компании ведут себя осторожно в плане дивидендов. Многие уже объявили, что воздержатся от выплат по итогам 2025 года. Особенно это касается чёрной металлургии, где слабая конъюнктура рынка не создаёт условий для дивидендных выплат.Если говорить о рынке в целом, мы повысили уровень ожидаемой дивидендной доходности для индекса Мосбиржи до уровня около 8% на горизонте 12 месяцев. Недавнее снижение индекса сделало будущую дивидендную доходность более привлекательной. Также мы повысили прогнозные значения по дивидендам в основном благодаря нефтегазовой отрасли – в связи с ростом цен на энергоресурсы. На рынке достаточно много компаний, которые потенциально могут предложить двузначную дивидендную доходность. Именно на такую доходность стараются сейчас ориентироваться инвесторы при выборе дивидендных историй.Автор: Алексей Корнилов, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
