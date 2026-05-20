https://1prime.ru/20260520/doroga-870074942.html

Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги

Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги - 20.05.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги

Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги, передает корреспондент РИА Новости. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T12:35+0300

2026-05-20T12:35+0300

2026-05-20T12:35+0300

бизнес

россия

рф

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869776929_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3e249a02c59ac99c9406f3a1210b15fe.jpg

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги, передает корреспондент РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. "Министр (транспорта РФ - ред.) Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор ("Росатома" - ред.) Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала", - сказал ведущий на церемонии подписания в присутствии глав государств. О планах подписания между странами документа, касающегося строительства нового железнодорожного пути через Забайкальск, сообщал в марте в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. Речь идет о строительстве второго пути шириной колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия. Он позволит к 2030 году увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн, или почти 50 пар грузовых поездов в сутки. Погранпереход Забайкальск – Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска на российско-китайской границе. Здесь происходит перегрузка грузов с вагонов широкой российской колеи 1520 миллиметров на вагоны китайской колеи 1435 миллиметров и обратно. "Документ подтверждает наше общее стремление увеличить пропускную способность данного коридора. Его реализация позволит к 2030 году увеличить провозную способность пункта пропуска Забайкальск на 11 миллионов тонн, обеспечив обмен почти 50 парами поездов в сутки", – цитирует Минтранс в среду слова Никитина по итогам подписания.

https://1prime.ru/20260520/myaso-870073933.html

рф

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, росатом