https://1prime.ru/20260520/ekonomika-870080606.html

Решетников оценил перспективы продления безвизового режима с Китаем

Решетников оценил перспективы продления безвизового режима с Китаем - 20.05.2026, ПРАЙМ

Решетников оценил перспективы продления безвизового режима с Китаем

Продление безвизового режима до конца 2027 года позволит бизнесу России и Китая строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать новые межрегиональные... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T19:45+0300

2026-05-20T19:45+0300

2026-05-20T19:45+0300

россия

китай

рф

максим решетников

владимир путин

борис титов

https://cdnn.1prime.ru/img/83149/37/831493707_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_2def349bbbd5029796a107deb3a1896e.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продление безвизового режима до конца 2027 года позволит бизнесу России и Китая строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать новые межрегиональные маршруты и наращивать частоту авиасообщения, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Президент России Владимир Путин ранее в среду заявил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран. "Продление безвизового режима до конца 2027 года позволяет бизнесу строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать новые межрегиональные маршруты и наращивать частоту авиасообщения", - приводятся в сообщении пресс-службы Минэкономразвития слова Решетникова. На брифинге 20 мая официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Российская сторона даст зеркальный ответ на решение Китая продлить безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, говорил позднее сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

https://1prime.ru/20260520/putin-870078804.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, максим решетников, владимир путин, борис титов