Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников оценил перспективы продления безвизового режима с Китаем - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260520/ekonomika-870080606.html
Решетников оценил перспективы продления безвизового режима с Китаем
Решетников оценил перспективы продления безвизового режима с Китаем - 20.05.2026, ПРАЙМ
Решетников оценил перспективы продления безвизового режима с Китаем
Продление безвизового режима до конца 2027 года позволит бизнесу России и Китая строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать новые межрегиональные... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T19:45+0300
2026-05-20T19:45+0300
россия
китай
рф
максим решетников
владимир путин
борис титов
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/37/831493707_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_2def349bbbd5029796a107deb3a1896e.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продление безвизового режима до конца 2027 года позволит бизнесу России и Китая строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать новые межрегиональные маршруты и наращивать частоту авиасообщения, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Президент России Владимир Путин ранее в среду заявил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран. "Продление безвизового режима до конца 2027 года позволяет бизнесу строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать новые межрегиональные маршруты и наращивать частоту авиасообщения", - приводятся в сообщении пресс-службы Минэкономразвития слова Решетникова. На брифинге 20 мая официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Российская сторона даст зеркальный ответ на решение Китая продлить безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, говорил позднее сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
https://1prime.ru/20260520/putin-870078804.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/37/831493707_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_93791e11316fed3eac0991b7103d3252.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, рф, максим решетников, владимир путин, борис титов
РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Максим Решетников, Владимир Путин, Борис Титов
19:45 20.05.2026
 
Решетников оценил перспективы продления безвизового режима с Китаем

Решетников: продление безвиза с КНР позволит бизнесу строить долгосрочные планы

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников.
Максим Решетников. - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
Максим Решетников.. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продление безвизового режима до конца 2027 года позволит бизнесу России и Китая строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать новые межрегиональные маршруты и наращивать частоту авиасообщения, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Президент России Владимир Путин ранее в среду заявил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.
"Продление безвизового режима до конца 2027 года позволяет бизнесу строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать новые межрегиональные маршруты и наращивать частоту авиасообщения", - приводятся в сообщении пресс-службы Минэкономразвития слова Решетникова.
На брифинге 20 мая официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Российская сторона даст зеркальный ответ на решение Китая продлить безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, говорил позднее сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
Си Цзиньпин назвал визит Путина в Пекин успешным
16:55
 
РОССИЯКИТАЙРФМаксим РешетниковВладимир ПутинБорис Титов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала