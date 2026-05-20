Эксперт оценил перспективы расширения шельфа в Арктике - 20.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Эксперт оценил перспективы расширения шельфа в Арктике
2026-05-20T02:29+0300
Эксперт оценил перспективы расширения шельфа в Арктике

Экономист Фадеев: шельф в Арктике обеспечит Россию добычей на столетия вперед

МУРМАНСК, 20 мая - ПРАЙМ. Работа по продвижению российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике является важной и своевременной, поскольку углеводородный потенциал позволит обеспечить Россию добычей на столетия вперед и может стать основой энергетической безопасности для других стран, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого Алексей Фадеев.
Глава Морской коллегии Николай Патрушев 15 мая на совете по развитию и обеспечению морской деятельности при коллегии сообщил, что ведется работа по продвижению российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике.
По мнению Фадеева, заявка носит абсолютно обоснованный научный характер, притязания России подтверждены многочисленными экспедициями, проведенными в экстремальных климатических условиях.
"Сегодня углеводородный потенциал арктического шельфа оценивается в 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Россия добывает порядка 500 миллионов тонн нефти в год. Разделив 100 миллиардов на 500 миллионов, мы получим цифру 200. У нас сегодня арктический шельф - только те запасы, о которых мы знаем - способен обеспечить нашу страну добычей минимум на 200 лет", - пояснил Фадеев.
По словам доктора наук, продление шельфа до Северного полюса открывает еще большие перспективы при том, что на текущий момент арктический шельф изучен менее чем на 10%.
"Возможно, арктический шельф скрывает колоссальные запасы, которые только еще предстоит разведать. И пока что скромные результаты нашего исследования показывают, насколько он богат. Поэтому очевидно, что для нас это безальтернативный путь развития экономики", - пояснил эксперт.
Фадеев отметил, что именно арктический шельф должен стать гарантом энергетической безопасности для многих стран, учитывая высокий спрос на углеводороды в мире. При этом притязания России, результаты ее экспедиций, "не очень воодушевляют" другие страны, прежде всего, европейские, поскольку Россия на текущий момент обладает самым большим "куском арктического пирога" - 52%.
Как пояснил профессор, в том числе этим объясняется столь длительный процесс согласования заявки России, который начался четверть века назад, а в последние годы и вовсе поставлен на паузу.
"Пришла пора поставить в этом вопросе точку. Для России это вопрос укрепления нашей позиции в Арктике, уверенного присутствия на этой территории. Ведь речь идет о площади в 1,2 миллиона квадратных километров, но я думаю, что на самом деле по результатам геологоразведки она может быть гораздо больше", - пояснил Фадеев.
Россия в 2001 году подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны - право включения в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану).
 
