Эксперт рассказал об экономии денег от эксплуатации электромобиля

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Экономия денег от эксплуатации электромобиля по сравнению с бензиновым или дизельным авто заключается в более дешевой зарядке, отсутствии транспортного налога и необходимости замены свечей зажигания и масла, рассказал РИА Новости эксперт НТИ "Автонет" Игорь Мишин. "Расход топлива на 100 километров на машине с ДВС составит порядка 480 рублей, в то время как электрокар потребует 110-120 рублей. Экономия на ежегодном пробеге в 10 тысяч километров составит 30-40 тысяч рублей", - сказал Мишин. Он добавил, что кроме "топлива", эксплуатация электромобиля будет дешевле за счет отсутствия транспортного налога (в зависимости от региона), а также отсутствия необходимости регулярной замены моторного масла и свечей зажигания. Кроме того, сэкономить можно на месте и времени зарядки электромобиля. Эксперт пояснил, что при зарядке от домашней сети оплата будет по обычному или ночному тарифу, тогда как на общественных зарядных станциях тарифы выше. Мишин подсчитал, что по домашнему тарифу зарядка будет стоить порядка 6 рублей за киловатт-час, а по общественному - 20 рублей. При этом у некоторых операторов действуют ночные скидки, например, когда с 22.00 до 06.00 зарядка стоит на 20-30% дешевле. "Если вы планируете часто ездить и стремитесь уменьшить транспортные расходы, электромобиль окажется выгодным в долгосрочной перспективе. Уже через несколько лет ежегодная экономия станет значительной и заметной для бюджета", - добавил эксперт.

