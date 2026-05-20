Эксперт назвал три главных тренда российского ритейла в 2026 году - 20.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал три главных тренда российского ритейла в 2026 году
2026-05-20T03:17+0300
2026-05-20T03:53+0300
бизнес
россия
акорт
03:17 20.05.2026 (обновлено: 03:53 20.05.2026)
 
Эксперт назвал три главных тренда российского ритейла в 2026 году

АКОРТ: рост рынка готовой еды является тредом российского ритейла в 2026 году

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Рост рынка готовой еды, спрос на продукты здорового питания и развитие дискаунтеров - три главных тренда российского ритейла в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Наиболее яркий - рост рынка готовой еды. Это самый быстрорастущий сегмент ритейла. Спрос на нее в 2025 году вырос почти на 30%, сохранив темпы предыдущих двух лет", - сказал он.
Богданов отметил глубокий сдвиг в потребительском поведении: люди хотят тратить меньше времени на готовку и больше доверяют готовой еде в магазинах.
"Второй долгосрочный тренд - спрос на ЗОЖ-продукты. Потребитель с вниманием относится к своему здоровью, обращает внимание на калорийность и состав. Сети и производители делают большую работу, выделяют эти товары, предлагают новые линейки", - отметил Богданов.
По данным АКОРТ, в 2025 году спрос на продукты категории ЗОЖ в торговых сетях сохранил рост на уровне 15-20%.
"Третий тренд - развитие дискаунтеров. Продажи жестких дискаунтеров выросли в среднем на 20% в прошлом году и показывают сопоставимую динамику в текущем", - сообщил также председатель АКОРТ.
Он объяснил, что к этому располагает бережливое настроение потребителей и универсальность дискаунтеров: они востребованы во всех типах населенных пунктов, их проще масштабировать с точки зрения операционных расходов.
 
