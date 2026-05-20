Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, из-за чего может ухудшиться качество шоколада - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260520/eksperty-870065292.html
Эксперты рассказали, из-за чего может ухудшиться качество шоколада
Эксперты рассказали, из-за чего может ухудшиться качество шоколада - 20.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, из-за чего может ухудшиться качество шоколада
Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T05:46+0300
2026-05-20T05:46+0300
бизнес
экономика
ярослав кабаков
финам
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870065292.jpg?1779245175
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао по итогам марта стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март на 19,5%, за апрель - на 8%. "На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами", - заявил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин добавил, что производители не могут повышать цены на итоговый продукт - шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным. "Поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру", - отметил эксперт. При этом шоколад уже теряет качество из-за поиска альтернатив дорогому какао, полагает научный сотрудник Института Африки РАН Нина Гаврилова. "Массовый шоколад и продукция из него уже страдает. Производители снижают долю какао-продуктов, увеличивают содержание сахара, добавляют орехи, увеличивают содержание растительных жиров, используют вкусовые усилители", - отметила Гаврилова. Она добавила, что в качестве заменителей какао производители используют кэроб - порошок из плодов рожкового дерева. При этом компании могут маскировать кэроб как "заботу о здоровье" или шоколад без кофеина. Также, как рассказала Гаврилова, производители могут для получения шоколада смешивать в процессе производства какао-порошок с какаовеллой - измельченной шелухой от какао-бобов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ярослав кабаков, финам, ран
Бизнес, Экономика, Ярослав Кабаков, Финам, РАН
05:46 20.05.2026
 
Эксперты рассказали, из-за чего может ухудшиться качество шоколада

Эксперты: качество шоколада может ухудшиться из-за поиска заменителей подорожавшему какао

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Какао по итогам марта стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март на 19,5%, за апрель - на 8%.
"На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами", - заявил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.
Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин добавил, что производители не могут повышать цены на итоговый продукт - шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным. "Поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру", - отметил эксперт.
При этом шоколад уже теряет качество из-за поиска альтернатив дорогому какао, полагает научный сотрудник Института Африки РАН Нина Гаврилова.
"Массовый шоколад и продукция из него уже страдает. Производители снижают долю какао-продуктов, увеличивают содержание сахара, добавляют орехи, увеличивают содержание растительных жиров, используют вкусовые усилители", - отметила Гаврилова.
Она добавила, что в качестве заменителей какао производители используют кэроб - порошок из плодов рожкового дерева. При этом компании могут маскировать кэроб как "заботу о здоровье" или шоколад без кофеина.
Также, как рассказала Гаврилова, производители могут для получения шоколада смешивать в процессе производства какао-порошок с какаовеллой - измельченной шелухой от какао-бобов.
 
ЭкономикаБизнесЯрослав КабаковФинамРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала