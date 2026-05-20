Эксперты рассказали, из-за чего может ухудшиться качество шоколада
Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Какао по итогам марта стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март на 19,5%, за апрель - на 8%.
"На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами", - заявил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.
Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин добавил, что производители не могут повышать цены на итоговый продукт - шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным. "Поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру", - отметил эксперт.
При этом шоколад уже теряет качество из-за поиска альтернатив дорогому какао, полагает научный сотрудник Института Африки РАН Нина Гаврилова.
"Массовый шоколад и продукция из него уже страдает. Производители снижают долю какао-продуктов, увеличивают содержание сахара, добавляют орехи, увеличивают содержание растительных жиров, используют вкусовые усилители", - отметила Гаврилова.
Она добавила, что в качестве заменителей какао производители используют кэроб - порошок из плодов рожкового дерева. При этом компании могут маскировать кэроб как "заботу о здоровье" или шоколад без кофеина.
Также, как рассказала Гаврилова, производители могут для получения шоколада смешивать в процессе производства какао-порошок с какаовеллой - измельченной шелухой от какао-бобов.
Эксперты: качество шоколада может ухудшиться из-за поиска заменителей подорожавшему какао
