Экспорт чилийского писко в январе-апреле сократился на 34,5% - 20.05.2026, ПРАЙМ
Экспорт чилийского писко в январе-апреле сократился на 34,5%
2026-05-20T04:03+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
чили
китай
канада
САНТЬЯГО, 20 мая - ПРАЙМ. Экспорт чилийского писко в январе-апреле сократился на 34,5% в годовом выражении, однако производители алкогольного напитка рассчитывают восстановить поставки благодаря государственной поддержке, заявил РИА Новости президент Ассоциации производителей писко Чили Франсиско Мунисага. "Чили экспортировала на 34,5% меньше в период с января по апрель этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая волатильность присуща экспорту писко в последние годы, и мы смягчаем ее благодаря коммерческому продвижению совместно с агентством ProChile", - сказал Мунисага. По данным ассоциации, объем экспорта за первые четыре месяца года составил 951,4 тысячи долларов против 1,45 миллиона долларов годом ранее. Мунисага указал, что текущий спад связан главным образом с проблемами поставок в начале года, однако в апреле ситуация начала улучшаться - экспорт в прошлом месяце вырос на 60,7% по сравнению с апрелем 2025 года и достиг 266,9 тысячи долларов. Глава ассоциации отметил, что ключевую роль в продвижении чилийского писко за рубежом играет сотрудничество производителей с государственным агентством ProChile, хотя эффект от этих инвестиций проявляется не сразу. В этой связи они продолжают работать "над консолидацией диверсифицированного портфеля более чем на 25 рынках, ориентированного на положительный годовой баланс". Крупнейшим рынком для чилийского писко в 2026 году стал Китай с долей 22% экспорта. Далее следуют Канада (14%), США (12%), Испания и Аргентина (по 10%).
