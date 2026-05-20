https://1prime.ru/20260520/eksport-870063223.html

Экспорт чилийского писко в январе-апреле сократился на 34,5%

Экспорт чилийского писко в январе-апреле сократился на 34,5% - 20.05.2026, ПРАЙМ

Экспорт чилийского писко в январе-апреле сократился на 34,5%

Экспорт чилийского писко в январе-апреле сократился на 34,5% в годовом выражении, однако производители алкогольного напитка рассчитывают восстановить поставки... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T04:03+0300

2026-05-20T04:03+0300

2026-05-20T04:03+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

чили

китай

канада

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870063223.jpg?1779238989

САНТЬЯГО, 20 мая - ПРАЙМ. Экспорт чилийского писко в январе-апреле сократился на 34,5% в годовом выражении, однако производители алкогольного напитка рассчитывают восстановить поставки благодаря государственной поддержке, заявил РИА Новости президент Ассоциации производителей писко Чили Франсиско Мунисага. "Чили экспортировала на 34,5% меньше в период с января по апрель этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая волатильность присуща экспорту писко в последние годы, и мы смягчаем ее благодаря коммерческому продвижению совместно с агентством ProChile", - сказал Мунисага. По данным ассоциации, объем экспорта за первые четыре месяца года составил 951,4 тысячи долларов против 1,45 миллиона долларов годом ранее. Мунисага указал, что текущий спад связан главным образом с проблемами поставок в начале года, однако в апреле ситуация начала улучшаться - экспорт в прошлом месяце вырос на 60,7% по сравнению с апрелем 2025 года и достиг 266,9 тысячи долларов. Глава ассоциации отметил, что ключевую роль в продвижении чилийского писко за рубежом играет сотрудничество производителей с государственным агентством ProChile, хотя эффект от этих инвестиций проявляется не сразу. В этой связи они продолжают работать "над консолидацией диверсифицированного портфеля более чем на 25 рынках, ориентированного на положительный годовой баланс". Крупнейшим рынком для чилийского писко в 2026 году стал Китай с долей 22% экспорта. Далее следуют Канада (14%), США (12%), Испания и Аргентина (по 10%).

чили

китай

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, чили, китай, канада