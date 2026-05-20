ЕС в марте вдвое увеличил закупки российских удобрений - 20.05.2026, ПРАЙМ
ЕС в марте вдвое увеличил закупки российских удобрений
2026-05-20T07:47+0300
07:47 20.05.2026
 
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в марте почти вдвое увеличили закупки российских удобрений - импорт превысил 50 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, ЕС ввез из России удобрений на 50,7 миллиона евро против 30,5 миллиона в феврале. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,7 раза в месячном выражении.
Больше всего из этой суммы пришлось на закупки российских калийных удобрений - 30,2 миллиона евро против 20,9 миллиона в феврале. Импорт этого вида удобрений достиг максимальной суммы с января 2022 года.
Также ЕС в марте нарастил закупки азотных удобрений из России - в 2,6 раза в месячном выражении, до 10,5 миллионов евро.
При этом европейский импорт смешанных удобрений из РФ в марте сократился на 7% в месячном выражении, до 9,9 миллиона евро.
 
