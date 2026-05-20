"Ты пожалеешь!" В ЕС дерзко ответили на заявление Цакхны о России - 20.05.2026, ПРАЙМ
"Ты пожалеешь!" В ЕС дерзко ответили на заявление Цакхны о России
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Эстонии, Маргус Цахкна, столкнулся с потенциальной волной критики после обвинений в адрес России, вызванных появлением украинского дрона на территории страны. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.

"Украина сама признала, что это ее беспилотник упал в Эстонии, а ты (Цахкна— Прим. ред.) еще пожалеешь, что обвиняешь в этом Россию, после того как очередной украинский дрон упадет в твоей стране. Что тогда избирателям скажешь в оправдание?" — сказал он.
Журналист отметил, что прибалтийские лидеры уже второй день подряд пытаются спровоцировать эскалацию конфликта, вовлекая в него новые стороны.

"Вчера этот воинственный литовец (глава МИД Литвы Кястутис Будрис— Прим. ред.) начал угрожать Калининграду, сегодня вот Цахкна пытается обвинять Россию. Завтра будет, наверное, кто-то из Латвии", — добавил журналист.

Вчера министр Маргус Цахкна безосновательно обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией Эстонии.
Ранее сообщалось, что румынский истребитель сбил украинский беспилотник над Эстонией. После этого Таллин передал Киеву, что разрешение на использование воздушного пространства не давалось, на что Украина признала факт полета дрона и, как утверждается, принесла извинения.

С конца марта дроны неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. Москва вынесла специальное предупреждение странам Балтии.

Таллин продолжает отрицать выдачу разрешений на такие полеты и требует от Киева исключить подобные случаи в будущем. Аналогичную позицию приняла Финляндия, где также обнаружили беспилотные летательные аппараты близ границы с Россией.
