Финский министр публично опозорился после обвинения в адрес России
Iltalehti: Хяккинен попал в неловкую ситуацию из-за обвинения в адрес Москвы
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен оказался в затруднительной ситуации, когда попытался обвинить Россию в том, что украинские дроны появились в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии, сообщает Iltalehti.
На брифинге Хяккинена спросили о наличии доказательств того, что Россия якобы перенаправляет украинские беспилотники в Финляндию и страны Прибалтики, на что министр замялся и дал неопределенный ответ.
"Мы знаем, что у России есть возможность решительно пресечь как минимум эти действия, но в то же время они прилагают все усилия, чтобы попытаться отразить удары беспилотников по Санкт-Петербургу и Москве, а также близлежащим городам", — сказал он.
Издание замечает, что Хяккинен так и не предоставил конкретных доказательств причастности России к полетам украинских дронов, избегая дальнейших обсуждений этой темы.
Ранее Министерство обороны Эстонии заявило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин сообщил Киеву, что разрешение на использование воздушного пространства не предоставлялось. Украина в ответ признала дрон своим и, как утверждается, принесла извинения.
С конца марта дроны неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. Москва вынесла предупреждение странам Балтии.
В Таллине по-прежнему отрицают выдачу такого разрешения и требуют от Киева предотвратить повторные случаи в будущем. Финляндия также выступила с аналогичным требованием, обнаружив дроны недалеко от своей границы с Россией.
