Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской ГЭС - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260520/ges-870068675.html
КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской ГЭС
КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской ГЭС - 20.05.2026, ПРАЙМ
КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской ГЭС
КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской гидроэлектростанции, имеющей "важное значение для развития электроэнергетической промышленности страны",... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T09:10+0300
2026-05-20T09:10+0300
кндр
ким чен ын
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75599/81/755998108_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_fc7e4573ec84560a31bd4761f04d21ef.jpg
СЕУЛ, 20 мая — ПРАЙМ. КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской гидроэлектростанции, имеющей "важное значение для развития электроэнергетической промышленности страны", сообщает ЦТАК. "Успешно завершен первый этап строительства Танчхонской ГЭС, имеющей важное значение в развитии электроэнергетической промышленности страны", - пишет агентство. По словам ЦТАК, военные и гражданские строители проложили гидротехнический водный туннель через горные районы на севере страны, а также построили две плотины и Танчхонские ГЭС №1, №5 и №6, создав "надежную базу" для развития экономики и улучшения жизни народа. "Завершение строительства крупной энергетической базы является яркой демонстрацией неиссякаемого потенциала развития Республики", — говорится в сообщении. Как передает ЦТАК, церемония завершения первого этапа строительства прошла 18 мая. В ней приняли участие премьер кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон, партийные и правительственные руководители, строители и сотрудники электростанции. Пак Тхэ Сон в своей речи заявил, что прорытый "ценой драгоценного пота и крови" туннель для подачи воды к ГЭС, а также плотины и электростанции стали свидетельством "несгибаемого революционного духа" строителей. По его словам, завершение строительства Танчхонских ГЭС №1, №5 и №6 позволило добиться "заметных успехов" в разработке крупномасштабных гидроресурсов для переброски воды из рек северных районов в Восточное море. Премьер также подчеркнул, что в ходе строительства возникали многочисленные трудности, однако руководство лидера КНДР Ким Чен Ына стало "источником могучей силы", позволившей преодолеть препятствия. После церемонии Пак Тхэ Сон перерезал ленту в честь ввода объектов в строй. Также состоялись праздничный концерт и фейерверк. Участники мероприятия осмотрели плотины Танчхонской ГЭС №1 и №5, а также жилые дома сотрудников электростанции.
https://1prime.ru/20251204/transsib-865196331.html
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75599/81/755998108_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_41eb5efda5c6bf4e35be52f9548e6e6c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кндр, ким чен ын, в мире
КНДР, Ким Чен Ын, В мире
09:10 20.05.2026
 
КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской ГЭС

ЦТАК: КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской ГЭС

Подстанция
Подстанция
Подстанция. Архивное фото
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СЕУЛ, 20 мая — ПРАЙМ. КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской гидроэлектростанции, имеющей "важное значение для развития электроэнергетической промышленности страны", сообщает ЦТАК.
"Успешно завершен первый этап строительства Танчхонской ГЭС, имеющей важное значение в развитии электроэнергетической промышленности страны", - пишет агентство.
По словам ЦТАК, военные и гражданские строители проложили гидротехнический водный туннель через горные районы на севере страны, а также построили две плотины и Танчхонские ГЭС №1, №5 и №6, создав "надежную базу" для развития экономики и улучшения жизни народа.
"Завершение строительства крупной энергетической базы является яркой демонстрацией неиссякаемого потенциала развития Республики", — говорится в сообщении.
Железнодорожные пути сортировочной станции - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
РЖД модернизировали станцию на Транссибе вблизи КНР, КНДР и портов Приморья
4 декабря 2025, 11:32
Как передает ЦТАК, церемония завершения первого этапа строительства прошла 18 мая. В ней приняли участие премьер кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон, партийные и правительственные руководители, строители и сотрудники электростанции.
Пак Тхэ Сон в своей речи заявил, что прорытый "ценой драгоценного пота и крови" туннель для подачи воды к ГЭС, а также плотины и электростанции стали свидетельством "несгибаемого революционного духа" строителей.
По его словам, завершение строительства Танчхонских ГЭС №1, №5 и №6 позволило добиться "заметных успехов" в разработке крупномасштабных гидроресурсов для переброски воды из рек северных районов в Восточное море.
Премьер также подчеркнул, что в ходе строительства возникали многочисленные трудности, однако руководство лидера КНДР Ким Чен Ына стало "источником могучей силы", позволившей преодолеть препятствия.
После церемонии Пак Тхэ Сон перерезал ленту в честь ввода объектов в строй. Также состоялись праздничный концерт и фейерверк. Участники мероприятия осмотрели плотины Танчхонской ГЭС №1 и №5, а также жилые дома сотрудников электростанции.
 
КНДРКим Чен ЫнВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала