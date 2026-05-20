https://1prime.ru/20260520/ges-870068675.html

КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской ГЭС

КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской ГЭС - 20.05.2026, ПРАЙМ

КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской ГЭС

КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской гидроэлектростанции, имеющей "важное значение для развития электроэнергетической промышленности страны",... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T09:10+0300

2026-05-20T09:10+0300

2026-05-20T09:10+0300

кндр

ким чен ын

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75599/81/755998108_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_fc7e4573ec84560a31bd4761f04d21ef.jpg

СЕУЛ, 20 мая — ПРАЙМ. КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской гидроэлектростанции, имеющей "важное значение для развития электроэнергетической промышленности страны", сообщает ЦТАК. "Успешно завершен первый этап строительства Танчхонской ГЭС, имеющей важное значение в развитии электроэнергетической промышленности страны", - пишет агентство. По словам ЦТАК, военные и гражданские строители проложили гидротехнический водный туннель через горные районы на севере страны, а также построили две плотины и Танчхонские ГЭС №1, №5 и №6, создав "надежную базу" для развития экономики и улучшения жизни народа. "Завершение строительства крупной энергетической базы является яркой демонстрацией неиссякаемого потенциала развития Республики", — говорится в сообщении. Как передает ЦТАК, церемония завершения первого этапа строительства прошла 18 мая. В ней приняли участие премьер кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон, партийные и правительственные руководители, строители и сотрудники электростанции. Пак Тхэ Сон в своей речи заявил, что прорытый "ценой драгоценного пота и крови" туннель для подачи воды к ГЭС, а также плотины и электростанции стали свидетельством "несгибаемого революционного духа" строителей. По его словам, завершение строительства Танчхонских ГЭС №1, №5 и №6 позволило добиться "заметных успехов" в разработке крупномасштабных гидроресурсов для переброски воды из рек северных районов в Восточное море. Премьер также подчеркнул, что в ходе строительства возникали многочисленные трудности, однако руководство лидера КНДР Ким Чен Ына стало "источником могучей силы", позволившей преодолеть препятствия. После церемонии Пак Тхэ Сон перерезал ленту в честь ввода объектов в строй. Также состоялись праздничный концерт и фейерверк. Участники мероприятия осмотрели плотины Танчхонской ГЭС №1 и №5, а также жилые дома сотрудников электростанции.

https://1prime.ru/20251204/transsib-865196331.html

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кндр, ким чен ын, в мире