КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской ГЭС
2026-05-20T09:10+0300
СЕУЛ, 20 мая — ПРАЙМ. КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской гидроэлектростанции, имеющей "важное значение для развития электроэнергетической промышленности страны", сообщает ЦТАК. "Успешно завершен первый этап строительства Танчхонской ГЭС, имеющей важное значение в развитии электроэнергетической промышленности страны", - пишет агентство. По словам ЦТАК, военные и гражданские строители проложили гидротехнический водный туннель через горные районы на севере страны, а также построили две плотины и Танчхонские ГЭС №1, №5 и №6, создав "надежную базу" для развития экономики и улучшения жизни народа. "Завершение строительства крупной энергетической базы является яркой демонстрацией неиссякаемого потенциала развития Республики", — говорится в сообщении. Как передает ЦТАК, церемония завершения первого этапа строительства прошла 18 мая. В ней приняли участие премьер кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон, партийные и правительственные руководители, строители и сотрудники электростанции. Пак Тхэ Сон в своей речи заявил, что прорытый "ценой драгоценного пота и крови" туннель для подачи воды к ГЭС, а также плотины и электростанции стали свидетельством "несгибаемого революционного духа" строителей. По его словам, завершение строительства Танчхонских ГЭС №1, №5 и №6 позволило добиться "заметных успехов" в разработке крупномасштабных гидроресурсов для переброски воды из рек северных районов в Восточное море. Премьер также подчеркнул, что в ходе строительства возникали многочисленные трудности, однако руководство лидера КНДР Ким Чен Ына стало "источником могучей силы", позволившей преодолеть препятствия. После церемонии Пак Тхэ Сон перерезал ленту в честь ввода объектов в строй. Также состоялись праздничный концерт и фейерверк. Участники мероприятия осмотрели плотины Танчхонской ГЭС №1 и №5, а также жилые дома сотрудников электростанции.
ЦТАК: КНДР завершила первый этап строительства Танчхонской ГЭС
