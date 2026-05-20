Глава МАГАТЭ подтвердил восстановление энергоснабжения АЭС "Барака" - 20.05.2026, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ подтвердил восстановление энергоснабжения АЭС "Барака"
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил восстановление внешнего электроснабжения АЭС "Барака" в ОАЭ, охарактеризовав его как важный шаг для ядерной безопасности. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T01:05+0300
оаэ, ирак, рафаэль гросси, магатэ
Энергетика, ОАЭ, ИРАК, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
01:05 20.05.2026
 
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил восстановление внешнего электроснабжения АЭС "Барака" в ОАЭ, охарактеризовав его как важный шаг для ядерной безопасности.
В воскресенье удар БПЛА привел к возгоранию за пределами атомной электростанции "Барака" в ОАЭ. Инцидент не отразился на радиационной обстановке и функционировании станции. В МО ОАЭ заявляли, что БПЛА, появившиеся ранее у АЭС, прилетели из Ирака.
"Для обеспечения электропитанием третьего энергоблока АЭС потребовалось использование аварийных дизель-генераторов, но с тех пор электроснабжение от внешних источников было восстановлено, что является важным шагом для обеспечения ядерной безопасности", - заявил Гросси, его слова приведены на сайте МАГАТЭ.
Он добавил, что уровень радиации на АЭС остается в пределах нормы.
МАГАТЭ ранее сообщило о получении от ОАЭ информации о восстановлении внешнего энергоснабжения на третьем энергоблоке АЭС "Барака".
 
