Глава МАГАТЭ подтвердил восстановление энергоснабжения АЭС "Барака"

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил восстановление внешнего электроснабжения АЭС "Барака" в ОАЭ, охарактеризовав его как важный шаг для ядерной безопасности. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T01:05+0300

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил восстановление внешнего электроснабжения АЭС "Барака" в ОАЭ, охарактеризовав его как важный шаг для ядерной безопасности. В воскресенье удар БПЛА привел к возгоранию за пределами атомной электростанции "Барака" в ОАЭ. Инцидент не отразился на радиационной обстановке и функционировании станции. В МО ОАЭ заявляли, что БПЛА, появившиеся ранее у АЭС, прилетели из Ирака. "Для обеспечения электропитанием третьего энергоблока АЭС потребовалось использование аварийных дизель-генераторов, но с тех пор электроснабжение от внешних источников было восстановлено, что является важным шагом для обеспечения ядерной безопасности", - заявил Гросси, его слова приведены на сайте МАГАТЭ. Он добавил, что уровень радиации на АЭС остается в пределах нормы. МАГАТЭ ранее сообщило о получении от ОАЭ информации о восстановлении внешнего энергоснабжения на третьем энергоблоке АЭС "Барака".

оаэ, ирак, рафаэль гросси, магатэ