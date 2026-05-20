В Госдуме предложили изменить порядок оценки прав на пенсию моряков - 20.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили изменить порядок оценки прав на пенсию моряков
2026-05-20T02:02+0300
2026-05-20T02:30+0300
экономика
россия
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили изменить порядок оценки пенсионных прав для граждан, работавших в плавсоставе морского и речного флота, а также в рыбной промышленности. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение палаты парламента в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, работавших в плавсоставе судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Изменения, согласно проекту, также касаются лиц, работавших на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности. Законопроектом предлагается установить для таких граждан возможность оценки пенсионных прав с применением повышенного отношения среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в России. "Инициатива появилась с подачи общественников из Калининградской "Ассоциации морских капитанов". Именно они на одной из встреч обратили внимание на действующую в отношении моряков несправедливость", - сказал Нилов РИА Новости. По его словам, бывшие сотрудники плавсоставов и рыбаки (не только калининградцы, но и северяне, и дальневосточники) выходят на пенсию на общих основаниях, хотя зачастую трудились в северных районах и даже получали соответствующую "северную" надбавку. "Вполне логично назначать пенсию таким специалистам с особым подходом. Мы с коллегами в качестве такого подхода предлагаем иначе оценивать пенсионные права соответствующей категории, применяя повышенное отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в стране", - добавил политик. Такой сбалансированный подход, по словам Нилова, должен коснуться всех россиян, если в их стаж входит работа на судах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
02:02 20.05.2026 (обновлено: 02:30 20.05.2026)
 
