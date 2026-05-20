Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о валютных операциях с цифровыми рублями - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260520/gosduma-870063385.html
В Госдуме рассказали о валютных операциях с цифровыми рублями
В Госдуме рассказали о валютных операциях с цифровыми рублями - 20.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о валютных операциях с цифровыми рублями
После массового внедрения цифрового рубля с 1 сентября текущего года появится возможность проводить валютные операции с цифровыми рублями и напрямую... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T04:18+0300
2026-05-20T04:58+0300
рынок
экономика
финансы
индия
китай
анатолий аксаков
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870063385.jpg?1779242281
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. После массового внедрения цифрового рубля с 1 сентября текущего года появится возможность проводить валютные операции с цифровыми рублями и напрямую конвертировать их в валюту, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее в мае депутат сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, который позволит проводить валютные операции с цифровыми рублями и обеспечить дополнительный способ расчетов для участников внешнеэкономической деятельности с зарубежными партнерами с использованием счетов цифрового рубля. "Это будет уже после официальной даты внедрения цифрового рубля, поэтому и принимаем такие решения, чтобы уже с первого сентября это начало действовать ... Цифровой рубль формально ничем не отличается от банковского рубля, в этом плане конвертация в валюту также возможна", - сказал он. С 1 сентября 2026 года подключиться к платформе цифрового рубля должны не только все системно значимые банки, но и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Также депутат назвал страны, с которыми могут проходить валютные операции с цифровыми рублями на первом этапе. "Изначально, очевидно, что такие операции будут скорее всего с Китаем, с Индией, где у нас растет обслуживание товарооборота в национальных валютах", - отметил он. Аксаков пояснил, что на данный момент в Индии используются иностранные валюты других стран для того, чтобы конвертировать рубль в рупий. "Но мы ведем переговоры, которые скоро эту проблему решат, значит сможем использовать цифровой рубль для обслуживания товарооборота", - заключил он. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам - он не отменяет и не заменяет их.
индия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, индия, китай, анатолий аксаков, госдума
Рынок, Экономика, Финансы, ИНДИЯ, КИТАЙ, Анатолий Аксаков, Госдума
04:18 20.05.2026 (обновлено: 04:58 20.05.2026)
 
В Госдуме рассказали о валютных операциях с цифровыми рублями

Аксаков: после ввода цифрового рубля появится возможность покупать на них валюту

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. После массового внедрения цифрового рубля с 1 сентября текущего года появится возможность проводить валютные операции с цифровыми рублями и напрямую конвертировать их в валюту, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее в мае депутат сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, который позволит проводить валютные операции с цифровыми рублями и обеспечить дополнительный способ расчетов для участников внешнеэкономической деятельности с зарубежными партнерами с использованием счетов цифрового рубля.
"Это будет уже после официальной даты внедрения цифрового рубля, поэтому и принимаем такие решения, чтобы уже с первого сентября это начало действовать ... Цифровой рубль формально ничем не отличается от банковского рубля, в этом плане конвертация в валюту также возможна", - сказал он.
С 1 сентября 2026 года подключиться к платформе цифрового рубля должны не только все системно значимые банки, но и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг.
Также депутат назвал страны, с которыми могут проходить валютные операции с цифровыми рублями на первом этапе. "Изначально, очевидно, что такие операции будут скорее всего с Китаем, с Индией, где у нас растет обслуживание товарооборота в национальных валютах", - отметил он.
Аксаков пояснил, что на данный момент в Индии используются иностранные валюты других стран для того, чтобы конвертировать рубль в рупий. "Но мы ведем переговоры, которые скоро эту проблему решат, значит сможем использовать цифровой рубль для обслуживания товарооборота", - заключил он.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам - он не отменяет и не заменяет их.
 
ЭкономикаРынокФинансыИНДИЯКИТАЙАнатолий АксаковГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала