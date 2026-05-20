Григоренко рассказал о новом пакете мер по борьбе с кибермошенничеством - 20.05.2026, ПРАЙМ
Григоренко рассказал о новом пакете мер по борьбе с кибермошенничеством
Григоренко: родители смогут уведомить оператора о передаче сим-карты ребенку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - ПРАЙМ. Во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством зафиксировано право родителя уведомить оператора связи о передаче сим-карты ребенку - информировать оператора в обязательном порядке не потребуется, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках ЦИПР-2026.
"В законопроекте сохранили норму о детских сим-картах – но не в обязательном порядке. То есть родители сами решат, нужно ли информировать оператора о передаче сим-карты ребенку. Например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента", - сообщил он.
В первоначальной версии законопроекта предполагалось прописать обязанность уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему.
Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. В мае ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер – от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.
Второй пакет мер подготовлен в продолжение закона о борьбе с кибермошенничеством, ранее разработанного правительством. В закон вошло порядка 30 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.
По результатам реализуемых правительством мер за 2025 год количество преступлений с применением информационных технологий сократилось на 12%. При этом по итогам трех месяцев 2026 года зарегистрировано почти на 30% меньше киберпреступлений, чем в первом квартале 2025 года.
 
