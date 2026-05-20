Грызлов и Вэньчуан высоко оценили отношения России и Китая - 20.05.2026, ПРАЙМ
Грызлов и Вэньчуан высоко оценили отношения России и Китая
МИНСК, 20 мая - ПРАЙМ. Послы России и Китая в Белоруссии Борис Грызлов и Чжан Вэньчуан в день начала визита российского президента Владимира Путина в Пекин опубликовали совместную статью, в которой дали высокую оценку российско-китайским отношениям и особо отметили отношения с Белоруссией. Изложение статьи "Три десятилетия зрелости и устойчивости" опубликовано в Telegram-канале российского посольства в Минске, полная версия - на сайте sputnik.by. "В 2026 году Москва и Пекин отмечают 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем и 30-летие приобретения российско-китайскими отношениями статуса "партнерства и стратегического взаимодействия". В Совместной российско-китайской декларации от 25 апреля 1996 года Китайская Народная Республика и Российская Федерация впервые провозгласили "решимость развивать отношения равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в ХХI веке", - говорится в статье. Послы пишут, что в основе стратегического сотрудничества заложен надежный фундамент, а под стратегическим руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху неуклонно продвигаются вперед. Борис Грызлов и Чжан Вэньчуан отмечают, что в декларации 1996 года Китай и Россия призвали все государства "извлечь урок из исторического прошлого, всегда помнить о страшных бедствиях", которые принес фашизм. "Спустя три десятилетия наш призыв как никогда актуален. Москва и Пекин не могут безучастно смотреть на развернутую в ряде стран кампанию по переписыванию истории, попытки предать забвению чудовищные потери советского и китайского народов и их решающий вклад в разгром немецкого фашизма и японского милитаризма", - говорится в статье. Послы особо отметили отношения с Белоруссией. "Беларусь является самым близким союзником России и всепогодным и всесторонним стратегическим партнером Китая. На международных площадках позиции трех стран совпадают в стремлении к построению более справедливой и разумной системы глобального управления, в неприятии политики гегемонии и нелегитимных односторонних принудительных мер", - пишут дипломаты. По их словам, Пекин, Москва и Минск руководствуются принципами учета взаимных интересов и уважения к суверенитету друг друга. "На фоне турбулентной и противоречивой международной обстановки стабильность и предсказуемость китайско-российских отношений приобретают особую ценность, а мобилизующая сила Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем проявляется еще более ярко", - пишут послы, по словам которых Китай и Россия намерены всецело реализовывать важные договоренности, достигнутые Си Цзиньпином и Путиным.
00:26 20.05.2026
 
Послы России и Китая Грызлов и Чжан Вэньчуан отметили отношения с Белоруссией

