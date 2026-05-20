https://1prime.ru/20260520/ice-870072910.html
Цены на газ в Европе держатся вблизи уровня в 620 долларов
Цены на газ в Европе держатся вблизи уровня в 620 долларов - 20.05.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе держатся вблизи уровня в 620 долларов
Биржевые цены на газ в Европе стабильны, находясь вблизи отметки в 620 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T11:30+0300
2026-05-20T11:30+0300
2026-05-20T11:30+0300
газ
торги
катар
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе стабильны, находясь вблизи отметки в 620 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 622,8 доллара. А по состоянию на 11.10 мск показатель составляет 620,1 доллара (-0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 623 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20260519/novak-870051285.html
катар
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_bfad7a66c53bfdebdf965e059e8790ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, катар, европа
Газ, Торги, КАТАР, ЕВРОПА
Цены на газ в Европе держатся вблизи уровня в 620 долларов
ICE: биржевые цены на газ в Европе держатся вблизи уровня в 620 долларов
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе стабильны, находясь вблизи отметки в 620 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 622,8 доллара. А по состоянию на 11.10 мск показатель составляет 620,1 доллара (-0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 623 доллара за тысячу кубометров.
Новак оценил сотрудничество с Китаем по поставкам нефти и газа
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров.
Максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре
. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе
- с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.