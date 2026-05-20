https://1prime.ru/20260520/kallas-870066969.html
В Польше набросились на Каллас после заявления о России
В Польше набросились на Каллас после заявления о России - 20.05.2026, ПРАЙМ
В Польше набросились на Каллас после заявления о России
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в социальной сети Х подверг критике главу европейской дипломатии Каю Каллас за высказывание о поражении России. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T07:37+0300
2026-05-20T07:37+0300
2026-05-20T07:37+0300
польша
китай
брюссель
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968890_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3756c1bf3a9d2b429563facb9fd8cead.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в социальной сети Х подверг критике главу европейской дипломатии Каю Каллас за высказывание о поражении России."Европейский союз состоит не только из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, принадлежит к этому виду", — отметил он в своем посте.Каллас ранее, выступая на одной из конференций, подняла вопрос о том, как ЕС сможет справиться с Китаем, если блоку не удается оказать значительного давления на Россию, но не разъяснила, что конкретно имела в виду.Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.При этом ее повсеместно высмеивают за слепую антироссийскую риторику и скромные умственные способности.Также газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отметило, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
польша
китай
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968890_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c7d39c3842908d84b76187bf8b1d72dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, китай, брюссель, кая каллас, ес
ПОЛЬША, КИТАЙ, Брюссель, Кая Каллас, ЕС
В Польше набросились на Каллас после заявления о России
Экс-премьер Польши Миллер раскритиковал Каю Каллас за слова о поражении России