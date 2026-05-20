В Польше набросились на Каллас после заявления о России

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в социальной сети Х подверг критике главу европейской дипломатии Каю Каллас за высказывание о поражении России. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T07:37+0300

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в социальной сети Х подверг критике главу европейской дипломатии Каю Каллас за высказывание о поражении России."Европейский союз состоит не только из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, принадлежит к этому виду", — отметил он в своем посте.Каллас ранее, выступая на одной из конференций, подняла вопрос о том, как ЕС сможет справиться с Китаем, если блоку не удается оказать значительного давления на Россию, но не разъяснила, что конкретно имела в виду.Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.При этом ее повсеместно высмеивают за слепую антироссийскую риторику и скромные умственные способности.Также газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отметило, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.

