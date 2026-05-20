https://1prime.ru/20260520/kitay-870067833.html

Си Цзиньпин заявил, что отношения с Россией вступили в новый этап

Си Цзиньпин заявил, что отношения с Россией вступили в новый этап - 20.05.2026, ПРАЙМ

Си Цзиньпин заявил, что отношения с Россией вступили в новый этап

Китайско-российские отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T08:55+0300

2026-05-20T08:55+0300

2026-05-20T08:55+0300

россия

китай

рф

пекин

си цзиньпин

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861583102_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04f47ae2f2902da2a4be8a26dad6e4b6.jpg

ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Китайско-российские отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе. "Китайско-российские отношения вступили в новый этап - более результативного и ускоренного развития", - сказал глава КНР. Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом. Встреча на высшем уровне проходит в среду в Доме народных собраний в Пекине. Переговоры начались с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а затем продолжились в расширенном формате.

https://1prime.ru/20260520/putin-870067704.html

китай

рф

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, пекин, си цзиньпин, владимир путин