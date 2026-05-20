https://1prime.ru/20260520/kitay-870070553.html
Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин
Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин - 20.05.2026, ПРАЙМ
Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин
Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин на продукцию стоимостью не менее 30 миллиардов долларов для каждой стороны, говорится в заявлении... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T09:17+0300
2026-05-20T09:17+0300
2026-05-20T09:17+0300
мировая экономика
бизнес
китай
сша
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин на продукцию стоимостью не менее 30 миллиардов долларов для каждой стороны, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. На прошлой недели делегации Китая и США в столице Южной Кореи провели консультации по торгово-экономическим вопросам. "Обе стороны согласились в рамках Торгового совета обсудить рамочное соглашение о взаимном снижении пошлин на продукцию аналогичного объема, который составляет 30 миллиардов долларов или более для каждой из них", - сказано в заявлении. Отмечается, что для товаров, представляющих взаимный интерес, будут применены тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования или более низкие. "После реализации договоренностей это не только поможет стабилизировать и расширить двустороннюю торговлю между Китаем и США, но и послужит полезным примером для глобального открытого сотрудничества", - уточнили в минкоммерции. Как подчеркнули в ведомстве, торгово-экономические делегации двух стран будут поддерживать тесные контакты, согласуют конкретные меры и приступят к их скорейшей реализации. Президент США Дональд Трамп 13-15 мая посетил КНР с первым за девять лет государственным визитом, в китайской столице состоялись его переговоры с Си Цзиньпином.
https://1prime.ru/20260518/poshliny-870010968.html
китай
сша
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бизнес, китай, сша, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин
Мировая экономика, Бизнес, КИТАЙ, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин
Китай и США обсудят снижение пошлин на продукцию стоимостью не менее $30 млрд
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин на продукцию стоимостью не менее 30 миллиардов долларов для каждой стороны, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. На прошлой недели делегации Китая и США в столице Южной Кореи провели консультации по торгово-экономическим вопросам.
"Обе стороны согласились в рамках Торгового совета обсудить рамочное соглашение о взаимном снижении пошлин на продукцию аналогичного объема, который составляет 30 миллиардов долларов или более для каждой из них", - сказано в заявлении.
FT: ЕК прорабатывает пошлины на китайские химикаты
Отмечается, что для товаров, представляющих взаимный интерес, будут применены тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования или более низкие.
"После реализации договоренностей это не только поможет стабилизировать и расширить двустороннюю торговлю между Китаем
и США
, но и послужит полезным примером для глобального открытого сотрудничества", - уточнили в минкоммерции.
Как подчеркнули в ведомстве, торгово-экономические делегации двух стран будут поддерживать тесные контакты, согласуют конкретные меры и приступят к их скорейшей реализации.
Президент США Дональд Трамп
13-15 мая посетил КНР с первым за девять лет государственным визитом, в китайской столице состоялись его переговоры с Си Цзиньпином
.