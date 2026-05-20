Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин - 20.05.2026, ПРАЙМ
Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин
Китай и США обсудят снижение пошлин на продукцию стоимостью не менее $30 млрд

ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин на продукцию стоимостью не менее 30 миллиардов долларов для каждой стороны, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. На прошлой недели делегации Китая и США в столице Южной Кореи провели консультации по торгово-экономическим вопросам.
"Обе стороны согласились в рамках Торгового совета обсудить рамочное соглашение о взаимном снижении пошлин на продукцию аналогичного объема, который составляет 30 миллиардов долларов или более для каждой из них", - сказано в заявлении.
Отмечается, что для товаров, представляющих взаимный интерес, будут применены тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования или более низкие.
"После реализации договоренностей это не только поможет стабилизировать и расширить двустороннюю торговлю между Китаем и США, но и послужит полезным примером для глобального открытого сотрудничества", - уточнили в минкоммерции.
Как подчеркнули в ведомстве, торгово-экономические делегации двух стран будут поддерживать тесные контакты, согласуют конкретные меры и приступят к их скорейшей реализации.
Президент США Дональд Трамп 13-15 мая посетил КНР с первым за девять лет государственным визитом, в китайской столице состоялись его переговоры с Си Цзиньпином.
 
