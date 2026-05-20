https://1prime.ru/20260520/kitay-870070553.html

Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин

Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин - 20.05.2026, ПРАЙМ

Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин

Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин на продукцию стоимостью не менее 30 миллиардов долларов для каждой стороны, говорится в заявлении... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T09:17+0300

2026-05-20T09:17+0300

2026-05-20T09:17+0300

мировая экономика

бизнес

китай

сша

южная корея

дональд трамп

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg

ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Китай и США обсудят взаимное снижение торговых пошлин на продукцию стоимостью не менее 30 миллиардов долларов для каждой стороны, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. На прошлой недели делегации Китая и США в столице Южной Кореи провели консультации по торгово-экономическим вопросам. "Обе стороны согласились в рамках Торгового совета обсудить рамочное соглашение о взаимном снижении пошлин на продукцию аналогичного объема, который составляет 30 миллиардов долларов или более для каждой из них", - сказано в заявлении. Отмечается, что для товаров, представляющих взаимный интерес, будут применены тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования или более низкие. "После реализации договоренностей это не только поможет стабилизировать и расширить двустороннюю торговлю между Китаем и США, но и послужит полезным примером для глобального открытого сотрудничества", - уточнили в минкоммерции. Как подчеркнули в ведомстве, торгово-экономические делегации двух стран будут поддерживать тесные контакты, согласуют конкретные меры и приступят к их скорейшей реализации. Президент США Дональд Трамп 13-15 мая посетил КНР с первым за девять лет государственным визитом, в китайской столице состоялись его переговоры с Си Цзиньпином.

https://1prime.ru/20260518/poshliny-870010968.html

китай

сша

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бизнес, китай, сша, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин