Отношения России и Китая прошли испытание на прочность, заявил Путин
2026-05-20T09:22+0300
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Отношения РФ и КНР не один раз прошли испытание на прочность и устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша цель - благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров. Президент отметил, что за 25 лет с даты подписания основополагающего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. "Наши профильные ведомства поддерживают тесные, конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив. Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно", - сказал Путин.
Путин: отношения России и Китая не раз прошли испытание на прочность
