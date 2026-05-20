https://1prime.ru/20260520/kitay-870070726.html

Отношения России и Китая прошли испытание на прочность, заявил Путин

Отношения России и Китая прошли испытание на прочность, заявил Путин - 20.05.2026, ПРАЙМ

Отношения России и Китая прошли испытание на прочность, заявил Путин

Отношения РФ и КНР не один раз прошли испытание на прочность и устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T09:22+0300

2026-05-20T09:22+0300

2026-05-20T09:22+0300

россия

рф

китай

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870070323_0:185:3162:1964_1920x0_80_0_0_3f40f9e89276c27c7d72ed7f85e68e50.jpg

ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Отношения РФ и КНР не один раз прошли испытание на прочность и устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша цель - благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров. Президент отметил, что за 25 лет с даты подписания основополагающего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. "Наши профильные ведомства поддерживают тесные, конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив. Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20260520/putin-870067575.html

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, китай, владимир путин