В США забили тревогу из-за произошедшего на встрече Путина и Си Цзиньпина

2026-05-20T11:47+0300

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин сделал выпад в адрес Вашингтона во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным, обсуждая мировую нестабильность, сообщает CNN. "Си Цзиньпин намекнул на обостряющуюся международную ситуацию и сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Большом зале народных собраний", — говорится в материале.В статье цитируются высказывания Си Цзиньпина о том, что текущая международная обстановка характеризуется разобщенностью, односторонними действиями и стремлением к гегемонии, что можно расценить как критику на чрезмерное влияние США. По приглашению Си Цзиньпина, президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве. Россию на переговорах представляет крупная делегация, в состав которой вошли вице-премьеры, министры, руководители государственных компаний и представители большого бизнеса.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

