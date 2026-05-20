В США забили тревогу из-за произошедшего на встрече Путина и Си Цзиньпина - 20.05.2026, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за произошедшего на встрече Путина и Си Цзиньпина
2026-05-20T11:47+0300
CNN: Си Цзиньпин уколол США на встрече с Путиным

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин сделал выпад в адрес Вашингтона во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным, обсуждая мировую нестабильность, сообщает CNN.
"Си Цзиньпин намекнул на обостряющуюся международную ситуацию и сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Большом зале народных собраний", — говорится в материале.
В статье цитируются высказывания Си Цзиньпина о том, что текущая международная обстановка характеризуется разобщенностью, односторонними действиями и стремлением к гегемонии, что можно расценить как критику на чрезмерное влияние США.
По приглашению Си Цзиньпина, президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве. Россию на переговорах представляет крупная делегация, в состав которой вошли вице-премьеры, министры, руководители государственных компаний и представители большого бизнеса.
