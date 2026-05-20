https://1prime.ru/20260520/kitay-870079322.html

Увиденное на встрече Путина и Си Цзиньпина привело Запад в замешательство

Увиденное на встрече Путина и Си Цзиньпина привело Запад в замешательство - 20.05.2026, ПРАЙМ

Увиденное на встрече Путина и Си Цзиньпина привело Запад в замешательство

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным подчеркнула важность отношений с Россией для китайского лидера, сообщает The New... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T17:46+0300

2026-05-20T17:46+0300

2026-05-20T17:46+0300

китай

си цзиньпин

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870078992_0:0:1881:1059_1920x0_80_0_0_c77cdc583447d439ca6b1db6f91f273c.jpg

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным подчеркнула важность отношений с Россией для китайского лидера, сообщает The New York Times."Приняв у себя Путина всего через несколько дней после визита Трампа, Си показал, что дорожит отношениями со своим важнейшим стратегическим партнером", — говорится в материале.В статье также подчеркнута тесная связь между лидерами Китая и России. По приглашению Си Цзиньпина, Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая, приуроченным к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве. Также известно, что российского президента сопровождает солидная делегация, включающая вице-премьеров, министров, руководителей государственных корпораций и представителей крупного бизнеса.

https://1prime.ru/20260520/putin-870078614.html

https://1prime.ru/20260520/putin-870077397.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, си цзиньпин, россия, владимир путин