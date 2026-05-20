СМИ: руководство Литвы спряталось в бункере из-за воздушной тревоги

Президент Литвы Гитанас Науседа и другие руководители страны укрылись в безопасных местах на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает Sputnik Литва. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T14:55+0300

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа и другие руководители страны укрылись в безопасных местах на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает Sputnik Литва. "Да, могу подтвердить. Mы находимся в укрытии", — сказал советник главы прибалтийской республики Фредерикас Янсонас.Спикер Сейма Юозас Олекас и премьер-министр Инга Ругинене также спустились в убежища, о чем сообщил представитель правительства Игнас Добровольскас. В среду литовские вооруженные силы объявили в Вильнюсе и его окрестностях воздушную тревогу, призвав граждан укрыться из-за возможного появления в небе беспилотного летательного аппарата. Позже тревога была отменена. В последние недели участились случаи, когда украинские беспилотники, сбившись с курса, оказывались на территории стран Прибалтики.

