В МИД назвали площадку АТЭС более чем востребованной

Площадка Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) более чем востребована для выстраивания прагматичного диалога таких крупнейших экономик,... | 20.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Площадка Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) более чем востребована для выстраивания прагматичного диалога таких крупнейших экономик, как Россия, КНР и США, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. "Эта площадка более чем востребована для выстраивания прагматичного диалога таких крупнейших экономик, как Россия, КНР и США. Нужна лишь политическая воля и готовность к равноправному диалогу без скрытой повестки", - заявил он "Известиям". "Китай в качестве председателя форума уже сформулировал задачу - построение общества всеобщего процветания в АТР на принципах открытости, инноваций и сотрудничества. Важно, чтобы этот позитивный импульс был подхвачен всеми членами форума, включая американцев", - добавил он.

