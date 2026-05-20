Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260520/mironov-870064004.html
Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты
Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты - 20.05.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T05:03+0300
2026-05-20T05:03+0300
экономика
россия
финансы
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870064004.jpg?1779242619
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ, после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере одного МРОТ. "В Трудовом кодексе говорится, что зарплата сотрудника при полной занятости не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Это нижняя граница официальной зарплаты, которую работодатель обязан платить, если сотрудник работает полный рабочий день", - отметил он. Лидер партии напомнил, что с 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рублей в месяц, но после удержания НДФЛ с такой суммы на руки граждане получают всего 23,5 тысячи рублей. "Для решения проблемы граждан с низкими доходами мы предлагаем изменить правила начисления минимальной зарплаты", - пояснил Миронов. По его мнению, нужно сделать так, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ, после вычета подоходного налога, и эту норму необходимо закрепить в федеральном законодательстве. "Крайне важно решить еще одну сопутствующую проблему, которая часто становится основой нарушения трудовых прав многих россиян. Многие знают, что работодатели часто отказывают людям в приеме на работу на основе "классического договора" и вынуждают их заключать договор ГПХ. Переводят на него даже штатных сотрудников", – рассказал парламентарий. Но на рабочем месте, как считает Миронов, с людей спрашивают по "полной программе", и никаких трудовых прав у них нет: ни стажа, ни отпусков, ни больничных, а в договорах ГПХ работникам прописывают "вознаграждение" в размере МРОТ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, сергей миронов
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Сергей Миронов
05:03 20.05.2026
 
Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты

Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ, после вычета подоходного налога.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере одного МРОТ.
"В Трудовом кодексе говорится, что зарплата сотрудника при полной занятости не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Это нижняя граница официальной зарплаты, которую работодатель обязан платить, если сотрудник работает полный рабочий день", - отметил он.
Лидер партии напомнил, что с 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рублей в месяц, но после удержания НДФЛ с такой суммы на руки граждане получают всего 23,5 тысячи рублей.
"Для решения проблемы граждан с низкими доходами мы предлагаем изменить правила начисления минимальной зарплаты", - пояснил Миронов.
По его мнению, нужно сделать так, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ, после вычета подоходного налога, и эту норму необходимо закрепить в федеральном законодательстве.
"Крайне важно решить еще одну сопутствующую проблему, которая часто становится основой нарушения трудовых прав многих россиян. Многие знают, что работодатели часто отказывают людям в приеме на работу на основе "классического договора" и вынуждают их заключать договор ГПХ. Переводят на него даже штатных сотрудников", – рассказал парламентарий.
Но на рабочем месте, как считает Миронов, с людей спрашивают по "полной программе", и никаких трудовых прав у них нет: ни стажа, ни отпусков, ни больничных, а в договорах ГПХ работникам прописывают "вознаграждение" в размере МРОТ.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыСергей Миронов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала