Россия и Китай договорились расширять поставки мясной продукции
2026-05-20T12:02+0300
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились расширять номенклатуру и объем поставок мясной продукции и в целом развивать торговлю животными и растительными продуктами, кормами для животных, говорится в совместном заявлении о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, опубликованном на сайте Кремля. "Стороны будут прилагать совместные усилия к расширению номенклатуры и объемов поставок мясной продукции из эпизоотически благополучных регионов России в Китай, в том числе субпродуктов из говядины и свинины, с соблюдением мер безопасности и на основе анализа рисков, продвигать восстановление поставок в Китай... продукции российских птицеводческих предприятий", - говорится в заявлении. Кроме того, страны ожидают увеличения объемов поставок животной и растительной продукции из Китая в Россию, намерены развивать поставки в Россию отвечающей нормам продукции китайских птицеводческих предприятий, расширять количество китайских предприятий, имеющих регистрацию для экспорта в Россию морепродуктов. Также, согласно документу, стороны будут углублять взаимную торговлю кормами для животных.
сельское хозяйство, россия, китай
