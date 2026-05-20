Россия и Китай договорились расширять поставки мясной продукции - 20.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260520/myaso-870073933.html
Россия и Китай договорились расширять номенклатуру и объем поставок мясной продукции и в целом развивать торговлю животными и растительными продуктами, кормами... | 20.05.2026, ПРАЙМ
12:02 20.05.2026
 
Россия и Китай договорились расширять поставки мясной продукции

Россия и Китай договорились расширять номенклатуру и объем поставок мясной продукции

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились расширять номенклатуру и объем поставок мясной продукции и в целом развивать торговлю животными и растительными продуктами, кормами для животных, говорится в совместном заявлении о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, опубликованном на сайте Кремля.
"Стороны будут прилагать совместные усилия к расширению номенклатуры и объемов поставок мясной продукции из эпизоотически благополучных регионов России в Китай, в том числе субпродуктов из говядины и свинины, с соблюдением мер безопасности и на основе анализа рисков, продвигать восстановление поставок в Китай... продукции российских птицеводческих предприятий", - говорится в заявлении.
Кроме того, страны ожидают увеличения объемов поставок животной и растительной продукции из Китая в Россию, намерены развивать поставки в Россию отвечающей нормам продукции китайских птицеводческих предприятий, расширять количество китайских предприятий, имеющих регистрацию для экспорта в Россию морепродуктов.
Также, согласно документу, стороны будут углублять взаимную торговлю кормами для животных.
 
