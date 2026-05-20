https://1prime.ru/20260520/myaso-870073933.html

Россия и Китай договорились расширять поставки мясной продукции

Россия и Китай договорились расширять поставки мясной продукции - 20.05.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай договорились расширять поставки мясной продукции

Россия и Китай договорились расширять номенклатуру и объем поставок мясной продукции и в целом развивать торговлю животными и растительными продуктами, кормами... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T12:02+0300

2026-05-20T12:02+0300

2026-05-20T12:02+0300

сельское хозяйство

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868479517_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93114d2a41b8e912a8415629d58232fb.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились расширять номенклатуру и объем поставок мясной продукции и в целом развивать торговлю животными и растительными продуктами, кормами для животных, говорится в совместном заявлении о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, опубликованном на сайте Кремля. "Стороны будут прилагать совместные усилия к расширению номенклатуры и объемов поставок мясной продукции из эпизоотически благополучных регионов России в Китай, в том числе субпродуктов из говядины и свинины, с соблюдением мер безопасности и на основе анализа рисков, продвигать восстановление поставок в Китай... продукции российских птицеводческих предприятий", - говорится в заявлении. Кроме того, страны ожидают увеличения объемов поставок животной и растительной продукции из Китая в Россию, намерены развивать поставки в Россию отвечающей нормам продукции китайских птицеводческих предприятий, расширять количество китайских предприятий, имеющих регистрацию для экспорта в Россию морепродуктов. Также, согласно документу, стороны будут углублять взаимную торговлю кормами для животных.

https://1prime.ru/20260520/torgovlya-870073364.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, китай